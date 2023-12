Un vecino de un pueblo de Cantabria ilumina su casa con más de 40.000 luces de Navidad y tiene problemas con la ley

La Navidad ya está aquí y son muchas las personas que se preparan para recibir estas fechas, decorando sus casas o o poniendo el árbol de Navidad o el belén. Sin embargo, hay algunos que lo hacen por todo lo alto, como es el caso del ático viral de las luces de Carabanchel o el vecino de este pueblo de Cantabria.

Y ahora queremos hablaros de este vecino del pueblo de Parbayón que ha decorado su vivienda con más de 40.000 luces, además de sonido y figuras en el jardín. No es el primer año que Francisco Cano, el dueño de la casa, decora así su hogar, de hecho lleva 13 años haciéndolo y ya se ha convertido en toda una atracción del municipio.

Es tan visitada que, tal y como recoge en una entrevista la Cadena Cope, el Ayuntamiento de Piélagos (al que pertenece el pueblo de Parbayón) le notificó que debía cumplir con la Ley de Espectáculos de Cantabria y obtener una licencia si atraía a mucha gente a su casa.

Esta notificación, además, fue respaldada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, que informaba que la advertencia se basaba en los problemas de seguridad vial que había en la calle. En su momento, Francisco presentó un recurso al respecto y ahora ha recibido una nueva aclaración con la que no tendría que solicitar dicho permiso.

"El ayuntamiento este año ha jugado a mi favor y pidió una aclaración al gobierno de Cantabria. Se hizo, emitió un informe de seis folios en el que dijo a quién afecta la ley de espectáculos. En mi caso, si no me lucro con ello, no me aplicarían esta normativa", explica el dueño de la casa en una entrevista del medio anteriormente mencionado.

Por lo que por el momento, Francisco puede continuar decorando su casa como lo ha hecho hasta hora durante los últimos años, ya que lo hace por tradición y no porque gane dinero con ello.