El vídeo de TikTok de un bebé llorando en un avión durante 29 horas que ha iniciado un debate

Viajar en avión es una de las formas de transporte más cómodas y rápidas, sobre todo si se trata de viajar a lugares lejanos. Por eso, pasar un viaje de muchas horas en silencio y completa calma es lo ideal para estar lo más cómodos posibles durante tanto tiempo encerrados y sentados. Sin embargo, en diferentes ocasiones se ha podido ver como este ansiado tranquilo viaje se ha visto aturdido por algún inconveniente como por ejemplo el retraso del vuelo que os contábamos hace unos días y que era compensado por un gesto del piloto.

Y es que es inevitable que en un lugar con tantas personas reunidas, no sucedan cosas como es el caso de un bebé llorando. De hecho, hace unas semanas te contábamos cómo una madre regalaba un kit de supervivencia a los 200 pasajeros de su avión por si el bebé molestaba. Pero no ha sido este el caso que ha grabado un pasajero de un vuelo de 29 horas:

Henry Bealsey ha sido el encargado de subir lo que parece un divertido vídeo sobre su cara oyendo a un bebé llorar en su vuelo de nada más y nada menos que 29 horas. El integrante de la banda Balu Brigada (cuenta de Tik Tok que ha subido el vídeo), se puede ver en primer plano con un gesto de notable incomodidad ante el sonido persistente de los lloros y gritos de un bebé.

El título del vídeo dice: "Hey babe, how was your flight?", queriendo hacer una irónica broma sobre que su vuelo no fue el ideal debido a este suceso. Durante el vídeo, va narrando cómo avanzan las horas y los lloros no cesan sino que van en crecimiento.

Sin embargo, este vídeo no solo ha servido de risa por las graciosas caras del pasajero, sino que ha suscitado un debate que quizás se creía enterrado sobre si sería pertinente o no considerar el viajar con niños en vuelos de tantas horas. Muchos comentarios han alegado que ellos serían incapaces de aguantar durante todo el viaje con tales gritos. Incluso algunos proponen que haya vuelos para niños y vuelos libres de niños. Aunque muchos otros se posicionan al contrario y dicen que se trata de un niño y que es totalmente normal y aguantable.

