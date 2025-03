Unas turistas españolas reservan un Airbnb en Bulgaria y descubren que su apartamento está en un país en guerra

Se pueden cometer muchos errores a la hora de hacer una reserva online de nuestro próximo destino. Alquilar un apartamento puede ser cómodo, pero también conlleva ciertos riesgos como no leer las opiniones y valoraciones, no verificar si las fotos coinciden con la realidad, no comprobar las condiciones o la política de cancelación, pagar en webs que no son seguras o no contactar con el anfitrión antes de reservar.

Ahora bien, quizás el fallo más garrafal que se puede hacer es el de no verificar la ubicación exacta de tu reserva. Por difícil que parezca, confundir ciudades con nombres similares es más común de lo que pensamos y esto es lo que les ha pasado a un grupo de jóvenes españolas, tal y como ha compartido @ratsinlund.

Seis amigas planearon una escapada a Sofía, Bulgaria, reservando un apartamento en Airbnb. Sin embargo, al llegar, descubrieron que el alojamiento estaba en Sofiya, una ciudad de Ucrania en la línea del frente en su guerra con Rusia.

Cuando se dieron cuenta del error, las risas entre la incredulidad y algo de pánico empezaron a invadirles. "Es coña", "¿me estás vacilando?", se les escucha decir mientras la cara de la joven cambia al ver la distancia a la que están de su verdadero apartamento.

Ya desde el comienzo, su viaje estuvo lleno de complicaciones, incluyendo problemas para comprar los billetes en la web de Ryanair y el drama habitual con el equipaje ya que las maletas parecía que no cabían en el medidor de la aerolínea lowcost.

La experiencia ha sido compartida en TikTok, volviéndose viral y acumulando más de 1 millón de visualizaciones. Incluso la aerolínea Ryanair comentó al respecto, destacando que este tipo de confusiones son más comunes de lo que se piensa: "Si supierais cuanta gente reserva en Bucarest y el vuelo es Budapest".

Una razón más por la que siempre confiar la tarea de la reserva a varias personas y chequearlo todo antes de salir.