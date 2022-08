San Marino: todo lo que ver en un día

Rodeado por ciudades italianias, pues se encuentra en medio de este país, encontramos San Marino. Una república independiente que tiene 61 km2 de superficie solamente, convirtiéndola en el quinto 'país' más pequeño del mundo, y que en este artículo vamos a descubrir.

Dadas sus dimensiones te imaginarás que es fácil descubrir San Marino en apenas unas horas. Nosotros vamos a proponer algumos lugares para visitar si se dispone de un día para ello. Así, podemos empezar hablando de sus rocche o torres/castillos. Se encuentran en la parte alta del monte Titano, son todo un símbolo de San Marino y sus nombres son Guaita, Cesta y Montale.

No te preocupes, que no te mandamos subir para verlas durante un minuto y marcharte. En el interior de las torres hay exposiciones, en la segunda, por ejemplo, hay una de armas. Quizá te interesa conocerlas, pues te aportarán más detalles sobre la historia de San Marino. Si no, siempre puedes emplear el tiempo en admirar las vistas que, al ser un lugar alto, también sirve como mirador.

San Marino | Pixabay

De hecho, en muchas postales de San Marino aparece la estampa que nuestros ojos aprecian desde el exterior de la segunda torre, cuando miran hacia la primera de ellas. Y, desde luego, esta no tiene desperdicio: merece mucho y más la pena verla.

Por otro lado, en un día en San Marino también puedes dejarte caer por el casco histórico de la Ciudad de San Marino, la capital. Allí podrás disfrutar de algo más de ambiente, pues es bastante turístico. También podrás comprar recuerdos de tu viaje en alguna tienda de souvenirs e, incluso, llevarte contigo alguna réplica de un arma porque el centro está lleno de ellas.

Además, podrás acercarte a alguno de los monumentos más interesantes de la ciudad. Por ejemplo, puedes ir a ver los restos de las murallas que sobrevivieron a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La Porta di San Francesco, la basílica de San Marino la chiesetta si San Petro o la calle Basilicus.

Pero sin duda, el edificio de más renombre de toda la ciudad es el Palazzo Pubblico, que al verlo te hace pensar de inmediato en la Edad Media.

