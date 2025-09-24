Ranking de los mejores países del mundo para mudarse: Quién ha ganado y en qué puesto está España

Cuando hacemos turismo y estamos pensando en nuestro próximo destino, son muchos los factores que tenemos cuenta para esa selección, como por ejemplo, que estén poco masificados, que tengan muchos monumentos o incluso su gastronomía. A veces, todo esto, hace que nos enamoremos del país y nos queramos quedar a vivir.

Una nueva encuesta global realizada por Remitly, el servicio para enviar dinero desde y hacia España, ha revelado cuáles son los principales motivos por los que tantas personas sueñan con mudarse al extranjero, así como los países donde más les gustaría empezar de nuevo.

Mujer haciendo la maleta para irse de crucero | iStock

Hay muchas razones por las que la gente quiere empezar una nueva vida en otro país: conocer nuevas culturas, acceder a mejores oportunidades laborales o simplemente cambiar de entorno. Para entender mejor qué hay detrás de esa decisión, la plataforma encuestó a más de 4.500 personas en 26 países. El estudio revela los factores que más pesan a la hora de plantearse un cambio de vida, así como los destinos más deseados para hacerlo realidad.

La calidad de vida es el principal motivo para mudarse al extranjero

A nivel global, mejorar la calidad de vida es la razón más mencionada por quienes quieren mudarse a otro país. Ya sea por acceder a una mejor sanidad, una educación de mayor nivel o simplemente por vivir en una ciudad más segura y limpia, muchas personas buscan un entorno que les garantice mayor tranquilidad. Para muchos, la motivación principal es asegurar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Disfrutar de un estilo de vida más completo es el segundo motivo más citado. Muchas personas buscan aprovechar al máximo los pequeños placeres del día a día en su nuevo país: desde empezar la jornada con calma bajo el sol, hasta exprimir todo lo que el destino tiene que ofrecer. La idea de una rutina más agradable y equilibrada es un gran incentivo para mudarse.

En tercer lugar están las oportunidades laborales. Muchos ven en el extranjero la posibilidad de avanzar en su carrera o empezar un nuevo camino profesional. También se mencionan, por supuesto, las razones económicas. Cambiar de país puede significar acceder a un coste de vida más bajo, alquileres más asequibles o mejores condiciones financieras en general. Por último, cierran el top 5 la aventura y el crecimiento personal. Conocer nuevas culturas, vivir algo distinto y salir de la rutina es algo que atrae a muchas personas en todo el mundo.

Los 5 principales motivos por los que la gente quiere mudarse al extranjero:

Calidad de vida

Estilo de vida más completo

Oportunidades laborales

Motivos económicos

Aventura y crecimiento personal

España, uno de los destinos más deseados para mudarse

España figura entre los diez países más deseados para empezar una nueva vida. El clima cálido, el estilo de vida relajado y la riqueza cultural son los principales motivos por los que tantas personas sueñan con mudarse al país. Además, aspectos prácticos como un coste de vida más asequible y una mejor conciliación entre vida personal y profesional refuerzan aún más su atractivo como destino para quienes buscan estabilidad y bienestar.

Canadá lidera la lista de destinos soñados para empezar una nueva vida

Bandera de Canadá en la ciudad de Quebec | iStock

Si hablamos de los países donde más gente sueña con empezar una nueva vida, Canadá se lleva el primer puesto. Su calidad de vida, el acceso a una buena sanidad y un sistema educativo sólido lo convierten en la opción favorita para quienes buscan un nuevo comienzo. Además, muchas personas ven en Canadá una combinación ideal de oportunidades, seguridad y comunidades acogedoras donde resulta fácil imaginarse un futuro.

Australia ocupa la segunda posición. Su clima cálido y soleado es el mayor reclamo, seguido por un estilo de vida más tranquilo y equilibrado que muchos identifican con una mejor calidad de vida. También destacan sus oportunidades laborales, especialmente para quienes tienen experiencia en sectores con alta demanda en el país. En tercer lugar se encuentra Japón, que atrae por su mezcla de tradiciones, una cultura vibrante y, cómo no, una gastronomía que enamora. Son precisamente estos tres aspectos los que más valoran quienes sueñan con mudarse allí.

Viajar a Reino Unido | iStock

Reino Unido y Estados Unidos completan el top 5 de países más deseados para mudarse, ocupando el cuarto y quinto puesto respectivamente. En ambos casos, la cultura y las oportunidades laborales son los principales factores que atraen a quienes sueñan con empezar una nueva vida allí.

Además, la mitad de los 10 destinos más populares están en Europa. Italia, España, Suiza y Alemania se cuelan en la lista gracias a su combinación de buena gastronomía, clima agradable, riqueza cultural y una alta calidad de vida.