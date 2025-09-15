Este es el país que tiene el mejor desayuno del mundo y que ha ganado el "mundial" de Ibai

Sabemos que el plato típico y por excelencia en España es, probablemente, la tortilla de patatas, pero... ¿y si te preguntamos por el desayuno típico?, ¿cuál elegirías?. Como bien sabrás, el creador de contenido Ibai Llanos ha estado durante semanas buscando el mejor desayuno del mundo en su "Mundial de los Desayunos" y ya sabemos cuál es el ganador.

En primer lugar, España compitió con su desayuno estrella: El pan con tomate y jamón. Sin embargo, no consiguió llegar a las semifinales y se quedó en cuartos de final, siendo vencido por Chile. Entonces, la pregunta es: ¿cuál ha sido el país ganador del "Mundial de Desayunos"?.

Pues tal y como hemos podido comprobar en el vídeo que Ibai publicó ayer en su cuenta de Instagram, el pan con chicharrón de Perú ha sido el campeón y es el mejor desayuno del mundo según está competición organizada por el streamer.

El desayuno peruano ganó a en la final a la arepa de Venezuela con una diferencia de 200.000 votos y consiguió hacerse con la simbólica sartén dorada. Este triunfo ha llegado tan lejos que han sido muchas las personas que han querido pronunciarse, como chefs reconocidos, el Ministerio de Cultura e incluso la presidenta Dina Boluarte que dijo que "la cocina peruana es orgullo nacional y motor de identidad".

El pan con chicharrón se describe como un sándwich de chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla presentado en pan francés. Esta competición ha servido para que muchas personas del mundo tengan más conocimientos sobre la cultura gastronómica de otros países del mundo y, sobre todo, un altavoz culinario para la gastronomía de Perú.