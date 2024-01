Que te toque sentarte en una fila vacía del avión ¿es posible?: estas son las probabilidades

Muchas personas están planeando sus próximos viajes y, seguramente, en muchos de ellos sea necesario coger el avión, ya sea por comodidad o porque no queda otra opción. No es ningún secreto que, al reservar un billete, horas antes del vuelo tienes que hacer el check-in y, por tanto, sabrás qué asiento te ha correspondido.

En realidad, la zona en la que volarás es realmente crucial porque incluso, para muchos, puede afectar a su experiencia en el avión. Lo ideal es tener una fila para uno solo (y tu acompañante) pero, aunque parezca algo completamente imposible, hay casos en los que se puede dar. ¡Te contamos algunos consejos!

Compra el asiento de la ventana y el pasillo

Es un truco que suele funcionar, pero no siempre. Si a la hora de hacer el check-in seleccionas estos dos asientos, y dejas el que está en medio, la gran mayoría de viajeros va a preferir sentarse en cualquier otro sitio. Al fin y al cabo, buscan viajar lo más cómodamente posible, y no en medio de dos personas. Por lo que, si nadie se sienta en medio, ¡tendrás la fila para ti y tu acompañante!

Asientos libres en el avión. | Pixabay

Una fila de la parte de atrás, mejor opción

Debemos tener en cuenta que la gran mayoría de viajeros prefiere sentarse en las primeras filas del avión. Por la simple y llana razón que, a la hora de desembarcar, normalmente lo hacen mucho más rápido que los que se encuentran en la parte trasera. Puede que sea algo incómodo pero así tendrías más posibilidades de poder tener la fila para ti y para tu acompañante.

Viajar en una clase que no sea turista

Es evidente que viajar en turista suele ser más económico pero, evidentemente, tener una fila en un avión para ti y tu acompañante no es algo que resulte ni fácil ni, en ocasiones, barato. Por lo tanto, si escoges business, habría más posibilidades de no tener a nadie al lado, precisamente por ese plus de coste en el precio del billete.

Check-in a última hora

Muchos son los que prefieren hacer esta gestión en el último momento y otros, en cambio, en cuanto está disponible. Es verdad que, horas antes de que el avión despegue, puedes encontrarte sitios vacíos que todavía no ha seleccionado nadie. Ahí podrás ver si, con suerte, hay alguna fila vacía.

Asientos vacíos durante el vuelo. | Pixabay

Comunícate con los azafatos

Si ves que el avión no va muy lleno, y hay filas vacías o algún que otro asiento libre que te conviene más, pregunta al equipo de cabina si podrías cambiarte de sitio. En estos casos, otra opción a tener en cuenta es hacer el check-in en el aeropuerto y preguntar a los trabajadores de la aerolínea, pero te puedes arriesgar a quedarte sin sitio por overbooking.