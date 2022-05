¿Qué tiempo hará en San Isidro 2022?

Madrid lleva días con temperaturas muy veraniegas, con los termómetros rozando casi los 30 grados a pesar de que estar a mediados de mayo, el calor parece haber venido para quedarse. Las Fiestas de San Isidro Labrador se celebrarán este fin de semana, unos días llenos de eventos y conciertos donde los madrileños podrán disfrutar nuevamente de su fiesta tradicional y una de las preocupaciones cuando se acercan este tipo de fiestas es ¿Qué tiempo hará?, ¿lloverá?, ¿habrá que estar prevenidos para pasar un calor insoportable?, ¿qué tiempo hará en el resto de España?

Según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), la previsión del tiempo durante el fin de semana es efectivamente de calor en general y cielos poco nubosos. Aunque no se descartan lluvias por la zona norte del país.

Viernes 13 de mayo

Durante el viernes el calor predominará, aunque las temperaturas mínimas parece que no varían las máximas continuarán en ascenso, en la propia ciudad se espera una máxima de 31 grados. No obstante, no se prevé un día totalmente soleado ya que se esperan algunos intervalos nubosos.

Sábado 14 de mayo

Durante el sábado los termómetros marcarán más de 25 grados en casi toda la comunidad. Sin embargo, a pesar de las altas temperaturas, puede que se den algunos chubascos débiles aunque más en la zona de la Sierra. También se prevé que haya posibilidades de que se de cierta calima. En el resto de la península, se espera que haya abundante nubosidad sobre todo en la parte norte de la península. Se esperan tormentas en por la zona de los Pirineos e incluso estas podrían ser fuertes en la cordillera Cantábrica.

Domingo 15 de mayo

Para el domingo, los madrileños podrán disfrutar de un cielo bastante despejado durante gran parte del día, al igual que la mayoría de españoles ya que se esperan cielos poco nubosos. Aunque a lo largo de la tarde pueda haber alguna tormenta pequeña sobre todo nuevamente en la zona de la Sierra de Madrid y en la parte norte de la península. También se esperan temperaturas altas, aunque un poco más bajas que el día anterior. En la ciudad de Madrid se espera una máxima de 29 grados.

Lunes 16 de mayo

Pocos cambios para el lunes en la península, cielos despejados en su mayoría, aunque en Galicia estará el cielo más nuboso. Las temperaturas se mantienen muy parecidas en toda la comunidad de Madrid. Se espera una máxima de 27 grados en Madrid.

