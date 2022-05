¿Por qué comemos rosquillas en San Isidro?

Cada 15 de mayo chulapos y chulapas pueblan las calles de Madrid y bailan al son de su patrón. Las fiestas de San Isidro traen a la capital española mantones de manila, faldas de lunares, conciertos, verbenas, pasacalles y lo más delicioso: rosquillas.

En San Isidro hasta las calles más castizas se inundan de gigantes y cabezudos, y el chotis - el baile típico del chulapo madrileño - y la zarzuela son la música que más se oye. Pero no puedes decir que has estado en Madrid si no has probado "las del Santo", esas rosquillas típicas que año tras año se convierten en el plato dulce más demandado. Te contamos de dónde viene la tradición de comer rosquillas en San Isidro.

La Tía Javiera y el inicio de una tradición

La Pradera de San Isidro se convierte cada año en el escenario principal de la festividad. En ella las familias se congregan y disfrutan del momento más esperado: la merienda. Comer en estas fechas rosquillas tontas y listas y beber limonada (ojo, lleva vino blanco y fruta troceada) es una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas.

Pero lo cierto es que ni los historiadores ni los madrileños de pura cepa se ponen de acuerdo en cuándo ni de dónde era la conocida Tía Javiera. Esta vendedora se paseaba por la fiesta de San Isidro dando a conocer sus famosas rosquillas y poco a poco fueron ganando popularidad.

Un dato que sí podemos datar es que en 1890 el pintor Ángel Lizcano retrató las Romerías de San Isidro y en esta obra las protagonistas eran las rosquillas. Hoy en día, ya es una tradición más y una fiesta sin comer ni tontas ni listas, no es una fiesta madrileña.

Las rosquillas del santo de Ángel Lizcano | Wikipedia: Dominio Público

Tontas, listas, de Santa Clara y francesas

Este postre dulce que sabe a romería, al jaleo de las verbenas y a las meriendas en familia tiene hasta cuatro variedades y cada una de ellas más curiosa (y deliciosa).

Rosquillas listas | Wikipedia: Tamorlan CC BY 3.0

Listas y tontas, así se llaman las dos más típicas. Las rosquillas tontas son las más simples y las listas van un paso más allá. No es que las listas hayan estudiado más, sino que están cubiertas con un glaseado en forma de rejilla que le da un toque de azúcar glas, caramelo, limón y, en algunos casos, canela.

Rosquillas tontas | Wikipedia: Tamorlan CC BY 3.0

Por otro lado, a lo largo de los años se han popularizado otras variedades. Se cuenta que las de Santa Clara se empezaron a elaborar por las monjas Clarisas y estas las vendían en el convento para recaudar dinero para la orden. ¿Cuál es la diferencia? Están a medio camino entre las tontas y las listas, pues tienen una cobertura simple de merengue.

Por último, las francesas, que destacan por estar cubiertas de almendra picada. Algunos madrileños atribuyen esta variedad a Doña Bárbara de Braganza que, harta de rosquillas “simples”, le pidió a su cocinero que animara un poco el postre.

Rosquillas de San Isidro | Wikipedia: Tamorlan CC BY-SA 3.0

Como todo tiende a extenderse y globalizarse, parece ser que en los últimos años se han popularizado las rosquillas de sabores y ya se pueden encontrar de todo tipo, desde sabor a naranja al más puro café.

¿Cuándo y dónde se celebra San Isidro?

Entre cocidos madrileños, bocatas de calamares, entresijos y gallinejas, los madrileños celebran por todo lo alto su fiesta más popular. Y es que este 15 de mayo ha sido muy esperado, pues es el Año Santo del patrón y se celebran 400 años de su canonización, incluso se podrá ver el cuerpo incorrupto del santo expuesto.

Este año el pregón será el jueves 12 de mayo y Antonio Resines será el encargado de iniciar la festividad desde la Plaza de la Villa. Durante toda la semana la Pradera de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor, entre otros lugares, acogerán multitud de actividades.

Seguro que te interesa:

¿Cuál es la fiesta popular más conocida de cada provincia de España?