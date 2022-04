Antonio Resines será el pregonero de las fiestas de San Isidro de Madrid 2022

Una de las fiestas más importantes y más populares de Madrid es, sin duda, San Isidro. Los madrileños y madrileñas salen a las calles de su ciudad para vestirse de chulapos y chulapas y acudir a la pradera de San Isidro para bailar el ya conocido chotis.

Además, las Fiestas de San Isidro acogen multitud de ventos, como obras de teatro y conciertos. Es por eso que la figura del pregonero es una de las más importantes y este año recaerá nada más y nada menos que en el actor Antonio Resines.

El actor lo anunciaba este mismo miércoles en una entrevista con Pedro Piqueras, confesando que la noticia le cogió por sorpresa: "Me llama el alcalde una noche y me propone ser el pregonero en las fiestas de San Isidro de Madrid".

"No me digas que no es raro, yo había hablado una vez con el alcalde en un estreno, pero mucho tiempo antes. Es una cosa curiosa", aseguraba el actor.

Antonio Resines

Antonio Resines recibía el pasado 10 de febrero el alta del hospital tras haber permanecido ingresado 48 días como consecuencia del COVID, por redes sociales se ha hecho viral un discurso pidiendo apoyo para la sanidad pública de España tras contar su experiencia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba hace unos días que, con motivo del IV centenario de la canonización del patrón, desde el 15 de mayo de este año y hasta el 15 de mayo de 2023 se celebrará el Año Santo de San Isidro.

