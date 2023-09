¿Puedo viajar con mi perro a cualquier destino si no tiene seguro de responsabilidad civil?

En muchas ocasiones cuando estamos planeando un viaje, ya sea nacional o internacional, también tenemos que pensar en todo lo que necesita nuestra mascota, sea un perro o un gato. Sin embargo, con la nueva Ley de Bienestar Animal, los dueños de los canes tendrán que tener en cuenta algo más: El seguro de responsabilidad civil.

Seguro que has leído en algún medio que desde este 29 de septiembre de 2023 no solo los perros de razas catalogadas como peligrosas estarán obligados a tener un seguro de responsabilidad civil.

Exactamente la ley dice que "en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente".

Por otro lado, la norma también exige a todos aquellos que deseen tener un perro que acrediten su capacidad mediante un "curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida. Dicho curso de formación será gratuito y su contenido se determinará reglamentariamente".

Sin embargo, no es del todo así, pues recientemente el Ministerio aclaraba que dicha obligatoriedad, así como otras contenidas en la ley, no entrarán en vigor el próximo 29 de septiembre mientras no tengan su desarrollo reglamentario específico.

Persona paseando a un perro | iStock

Entre tanta confusión, seguro que te surge una duda, ¿entonces es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil o no? La respuesta rápida es depende de en qué casos. Si tu perro está considerado PPP, sí necesitas el seguro, y si no lo es, la OCU lo ha considerado conveniente.

En un comunicado, ha aconsejado a los dueños de los perros sin un seguro específico contactar con su actual aseguradora del hogar y pedir un suplemento para que conste la cobertura que ya tiene por defecto, además de ampliarla a cualquier cuidador del animal o bien optar por "contratar una póliza específica por el capital más alto posible".

Comunidad de Madrid y País Vasco

Los únicos sitios de España donde la nueva Ley de Bienestar Animal no supondrán un cambio son la Comunidad de Madrid y el País Vasco, pues en ambos los ciudadanos ya tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros, independientemente de la raza.

Viajar en transporte público y privado

Por otro lado, en cuanto a viajar con mascotas en el transporte público y privado, el BOE recoge que se facilitará "la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública, en las ordenanzas municipales o normativa específica".