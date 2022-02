7 accesorios imprescindibles que necesitas para viajar con tu perro o tu gato

En los próximos meses está previsto que el turismo se recupere respecto a los años anteriores debido a la bajada que pegó tras la pandemia del coronavirus. Es por eso que son muchas las personas que empezarán a planear su viaje respecto a las vacaciones de Semana Santa o a las de verano, que cada vez están más cerca.

Si eres una de esas personas que viaja a todos lados con su mascota, te contamos los 7 accesorios imprescindibles para viajar con ellos en coche y que se sientan igual de cómodos que tú.

7 accesorios para viajar en coche con tu perro o tu gato

- Arnés de seguridad para el coche: Aunque parezca algo obvio, es muy importante que tu mascota vaya bien protegida y segura durante el viaje.

- Bolsa de viaje: Al igual que nosotros llevamos nuestras pertenencias en una maleta, ellos también necesitan un bolso donde poder llevar las suyas. Así, podremos meter cualquier cosa que necesiten, como su comida, agua o alguna medicación que necesitan.

- Protector para el coche: Hablamos de una funda para proteger el asiento, no solo para que este no se manche de barro, pelos o agua, sino también para que nuestro animal vaya más cómodo y no se arañe con cualquier parte del asiento.

- Cama plegable: Cuando viajamos también pensamos en el hotel en el que dormiremos y si en nuestra cama será cómoda. Pues lo mismo pasa para ellos, necesitan que lleves su cama para que puedan dormir de forma confortable y además si es plegable te ocupará menos espacio.

- Trasportín: Si nuestro animal es un cachorro o es pequeño o tenemos un gato, lo mejor es optar por un trasportín rígido en el que puedan ir metidos y cómodos.

- Spray antiestrés para gatos: Aunque con algunos perros también puede pasar, los gatitos suelen estresarse con los cambios ya que son bastante territoriales (aunque no todos). Es por eso que éxisten unos spray antiestrés que debes aplicar en la parte del coche en el que se van a sentar.

- Arenero plegable: Y por último, un arenero plegable para nuestros gatos. Así podrán hacer sus necesidades cómodamente y además no te ocupa mucho espacio ya que hay algunos que se convierten en maletín.

...

Seguro que te interesa...

5 consejos de seguridad para viajar con tu perro o tu gato