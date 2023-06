Palabras típicas de Cádiz que debes saber si vas a pasar allí el verano

Ahora que ya tenemos el verano encima, que se acerca el mes de julio y con él las vacaciones, son muchas las personas que ya saben cuál es su próximo destino. La gran mayoría de ellos eligen lugares de costa, como algunas zonas de Andalucía y, más concretamente, el destino más popular es Cádiz.

Cádiz, en Andalucía | iStock

Recientemente te contábamos cuáles son las 15 expresiones que más utilizan los madrileños, pero si vas a viajar a Cádiz durante el verano, hay algunas palabras típicas que deberías apuntarte para que no se te escape nada:

- Aguatapá: Es cuando hay mucha profundidad, es decir, cuando te metes en el agua y no llegas a tocar el fondo con los pies.

- Zambullá: Cuando te 'zambulles' en el agua porque hace mucho calor y solo te apetece meterte dentro del agua para refrescarte.

- Pescaíto: Es el plato más típico de Cádiz y no podía faltar en esta recopilación de expresiones veraniegas.

- Bastinazo: Puede significar desde algo muy bueno o muy malo, algo exagerado o sorprendente, o un comentario grosero o ingenioso.

- Guachisnai: Esta expresión se refiere a los extranjeros. Al parecer, el origen de esta curiosa palabra procede de la llegada de un barco inglés al puerto de Cádiz, cuando uno de los integrantes de la tripulación preguntó "What´s your name?" y un gaditano transformó la frase en "guachisnai".

- Baraja: Se refiere al cierre de los establecimientos, que en verano lo hacen más tarde aprovechando la llegada de turistas.

- Cebadura: Es una ampolla o una herida que se produce en el pie por el roce del calzado.

- Bulla: Urgencia o prisa por hacer algo.

- Estar al liquindoi: Significa estar atento de algo. Al igual que ocurre con Guachisnai, la historia cuenta que el capitán de un barco inglés dijo 'Look and do it' a un marinero para pedir vigilancia y que nadie robara su transporte, una expresión que derivó al 'Estar al liquindoi'.

- Engollipao: Comer hasta reventar o estar lleno