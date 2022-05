Las 15 expresiones y palabras que más utilizan los madrileños

Cada provincia española tiene sus peculiaridades, ya sea en comida, tradiciones o vestimenta. En el vocabulario tampoco podía ser de otra manera e igual que los andaluces utilizan jartá para decir mucha o en Cataluña déu n´hi do para expresar vaya, en Madrid también tenemos nuestras expresiones y palabras que nos identifican como me renta o canteo. A continuación, os vamos a decir las que más se usan en el el lenguaje de los madrileños.

Fiestas de San Isidro de Madrid | iStock

Mazo

Mazo es por excelencia una de las expresiones más identificativas de un madrileño. No hay día que no se utilice en una conversación en la capital. Significa mucho o muy, por ejemplo, ahora que viene el buen tiempo se dice; "Hace mazo calor".

Movida

Hace referencia a cuando una situación se complica o es problemática, así está registrada en la RAE. Aunque muchos lo identifiquen con la famosa movida madrileña, no tiene nada que ver. Su uso se extiende a cuando una persona tiene una pelea o discusión, por ejemplo, "Vaya movida he tenido con mi amigo".

Catarse

Los madrileños la utilizan para expresar darse cuenta de algo o de alguien, por ejemplo, "¿Te has catado que han cambiado el examen de día?".

Pirarse

Las calles de Madrid llevan décadas escuchando esta palabra y se refiere a cuando alguien se va de algún sitio. Un claro ejemplo es; "Me piro a mi casa".

Ir a pachas

Los bares y restaurantes de la capital deben ser los lugares en los que más se repite esta palabra. Ir a pachas es lo mismo que pagar a medias; por ejemplo; nos encontramos en un restaurante y alguien de la mesa dice: "¿Vamos a pachas no?".

Pillarse un moco

Es lo mismo que emborracharse, coger un ciego o ponerse pedo. Viene a decir que has bebido más de la cuenta, la expresión más madrileña para decirlo es pillarse un moco en una conversación se podría decir "Vaya moco te pillaste ayer en Kapital".

100 Mon o Macas

Los sitios donde comer tampoco se salvan del vocabulario madrileño, por eso, en la capital en vez de100 Montaditos se dice 100 Mon y el Mc Donald´s se dice Macas.

Dabuten

Estas expresiones sí que la podemos catalogar ya como un clásico de Madrid. Su origen viene de la palabra 'Buten que está recogida en la RAE y significa excelente o lo mejor. Es decir, si algo esta perfecto o está muy bien se dice Dabuten como, por ejemplo; "Estoy dabuten en el Retiro".

Chupa

Las chaquetas en la ciudad española se llaman así, y no sólo las que son de cuero si no que cualquier chaqueta que te pongas puede llamarse de esta manera, "Me pillo la chupa que por la noche refresca" se podría decir.

Hacer pellas

Depende de la zona de España en la que estemos se dice de una forma u otra. Pero en Madrid cuando los estudiantes se saltan alguna clase se dice de esta forma desde hace ya mucho tiempo, "Hoy hago pellas".

En cero coma

Hace referencia a en poco tiempo y se puedo llegar a utilizar para todo como por ejemplo "En cero coma acabo el trabajo" o "Estoy allí en cero coma".

Me renta

Esta expresión lleva poco en el vocabulario madrileño, pero significa a cuando algo merece la pena, te parece bien o estás de acuerdo. Así que si vas por Madrid podrás escuchar a más de uno utilizarla en distintas situaciones que se les presentan como "Me renta esa oferta".

Irse de garitos

Podemos remontarnos a La movida madrileña para encontrar el origen de esta expresión que a día de hoy se puede seguir escuchando. Significa irse de bares o de pubs.

Keli

En Madrid, keli se utiliza para decir casa por eso muchos madrileños dicen pueden decir "Quedamos en mi keli para tomar algo".

Pepino

Caro o vistoso es a lo que hace referencia, sobre todo se utiliza para los vehículos o aparatos tecnológicos. Si vas por alguna calle y ves un coche caro puedes decir "Vaya pepino de coche".

Los madrileños tienen muchas más expresiones y palabras que utilizan en su vocabulario, pero estas son algunas de las más escuchadas en la comunidad.

