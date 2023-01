De México o la India: El callejón secreto más famoso de Madrid cambia de temática

La cuenta atrás ha terminado. Durante estos 365 días, la trastienda de la botillería de Margarita Poblet ha sido una calle de Mexico, pero ha llegado el momento de cambiar. Y es que Guillermo viajará a un nuevo destino muy muy lejano, la exótica India.

En cuanto Guillermo se lo ha contado a Margarita en una carta, ésta ha cambiado el callejón más famoso de Madrid y se ha transformado por completo, sí hablamos de Calle 365 (ubicado en Calle de Echegaray, 18).

Si ya has visitado este local, sabrás que durante su 'estancia' en México contaba con su famoso alebrije, que ahora se ha sustituido por una cobra inmensa que impresiona nada más verla.

cobra de Calle 365, en Madrid | Notabene / Calle 365

Todos los grafitis de las paredes han cambiado, ahora todas las catrinas son dioses hindues representando todo lo que imagina Margarita cuando Guillermo le cuenta su localización. Además al fondo del todo, el techo esta repleto de pequeños paraguas de varios colores.

Calle 365, callejón secreto en Madrid | Notabene / calle 365

Los nuevos cócteles de Calle 365

En la barra también hay nuevos vasos, también creados por el artista Jose Piñero, desde los personajes de 'Avatar' hasta una cobra parecida a la que nos encontramos en el techo, pasando por una de las simbologías indias mas reconocibles, el Ganesha.

Cócteles de Calle 365 | Irene Picazo

En cuanto a su famoso foodtrack los tacos pasan a ser… brochetas de pollo tandori, de cerdo garam, de cordero al curry y de heura tikka masala que te transportarás a la India más profunda. También podrás probar sus deliciosas samosas y sus croquetas indias.

Calle 365, callejón secreto en Madrid | Notabene / Calle 365

La historia de Margarita y Calle 365

Poblet, dueña de una famosa botillería de Madrid. Margarita está casada con Guillermo, el cual se ve obligado a huir de la ciudad por temas políticos y recorre todo el mundo. Cada 365 días, llega a una nueva ciudad, y le manda a Margarita un destilado propio del lugar, empezando por el Tequila, al ser la ciudad de México su primer destino. Ahora Guillermo el envía a Margarita un Whisky con curry que acaba de descubrir de la impresionante India.

Margarita, vive completamente enamorada de Guillermo, e intenta de todas las maneras conseguir más dinero para que su esposo pueda solucionar sus problemas con la política y regresar cuanto antes a casa. Tras darle varias vueltas, se le ocurre crear un bar clandestino en la trastienda de la botillería, objetivo muy complicado para una mujer de la época.

Cada año, y una vez ese cronómetro de la entrada llega a 0, el escenario que nos encontramos al atravesar esa puerta secreta de la botillería de Margarita, se renueva y representa una nueva calle de todos y cada uno de los destinos recorridos por Guillermo.

El compromiso social de Calle 365

Todo este 2022, Calle 365 ha demostrado su compromiso social destinando un 1% de sus ganancias anuales a la ONG Ayúdame 3D. Esta entidad española se encarga de crear y entregar brazos impresos en 3D a personas con discapacidad, proporcionando a esta minoría mejores oportunidades de cara al futuro, una labor muy necesaria hoy en día. Toda la donación se destinará a la ciudad mexicana de Chihuaha a la planta de oncología infantil de varios hospitales.

En esta ocasión, Ayúdame 3D, no fabricará prótesis, si no unos divertidos envoltorios que cubren las bolsas de quimioterapia de los niños. Estas curiosas cajas llevan escudos de superhéroes disfrazando asi las bolsas de tratamiento oncólogico. Además, para garantizar el correcto uso de los donativos, Calle 365 no admite efectivo, logrando así mantener su línea de transparencia.