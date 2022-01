El nuevo restaurante mexicano de moda en Madrid es secreto y necesitas contraseña

Si hay algo que gusta realmente entre los madrileños son los bares y restaurantes exóticos y con mucho encanto. Desde hace ya varios años, son muchos los locales de la capital que intentan dar un giro al concepto de restaurante común e intentan ofrecer algo mucho más especial a sus comensales.

Y un claro ejemplo de ello es el restaurante mexicano Calle 365. Se encuentra en pleno corazón de Madrid, en un callejón en la calle Echegaray y necesitas una contraseña ya que está oculto tras una puerta en una botillería clásica. Suele abrir todos los días de viernes a domingo a las 18:00 horas y cierra a las 2 de la mañana, excepto los viernes y sábados que la noche se alarga hasta las 3:30 horas.

Una de las cosas más peculiares del local es su decoración. Y es que las paredes y el mobiliario han sido decoradas por Spaik, un graffitero mexicano de fama internacional cuya temática es el arte urbano y muralismo. Además, entre tanto grafiti también destaca la gran cantidad de neones que dan color al entorno.

El espacio tiene capacidad para 300 personas y en su carta destaca la gran variedad de cocktails, que tienen un valor de 10 euros, los cocktails especiales llamados "los fantásticos", por 13 euros, margaritas a 7 euros y de comida los tacos, por 3 euros cada uno.

Restaurantes mexicanos populares en Madrid

Sin embargo, si no consigues mesa en este peculiar restaurante, The Fork te ofrece una gran variedad de restaurantes mexicanos populares en Madrid como es el caso de Cómete México, la ya conocida La Mordida, La Venganza de Malinche o Santa Canalla, entre muchos otros.

