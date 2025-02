Los mejores musicales que hay en Madrid en 2025

Sabemos que uno de los mejores planes que hay en Madrid es ir a un musical y por eso queremos contarte cuáles son los mejores para este 2025 por si quieres mirar entradas y planificar tu agenda. Sí, también te contamos aquellos que todavía no se han estrenado pero que son algunos de los más esperados para los próximos meses.

El Rey León

El Rey León, que celebra en Madrid su 14ª temporada (la primera función fue el 20 de octubre de 2011), es uno de los musicales más universales que existen y que ya han visto más de 112 millones de espectadores en todo el mundo. Su sorprendente puesta en escena, las esculturas animadas que son pequeñas obras de arte y una música evocadora y de sobra conocida por todos, han hecho de este espectáculo uno de los mayores atractivos de Madrid.

Entradas: Desde 25 euros

Teatro Lope de Vega (Calle Gran Vía, 57)

Aladdín

El musical creado por Disney y producido por Stage Entertainment vive su última temporada de éxito en el Teatro Coliseum de Madrid, con funciones de martes a domingos. Magia, espectáculo y diversión, en una producción que cuenta con una gran escenografía, un espectacular vestuario y un equipo integrado por más de 180 profesionales en cada representación que convierten a Aladdín en uno de los mejores musicales. Un exitoso musical que ha logrado superar los 600.000 espectadores en España y más de 17 millones de espectadores en todo el mundo.

Entradas: Desde 25 euros

Teatro Coliseum (Calle Gran Vía, 78)

Mamma Mía!

Una nueva producción realizada por SOM Produce, productora de Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease, West Side Story, Matilda y The Book of Mormon, que cuenta con nuevas coreografías (premio a la mejor Coreografía en los Premios de Teatro Musical de 2023), vestuario, arreglos musicales y escenografía. Más de 450 000 espectadores ya lo han visto y ya están a la venta las funciones de su tercera temporada con funciones de martes a domingos. Entradas a la venta hasta el 27 de abril.

Entradas: Desde 23,06 euros

Teatro Rialto (Cale Gran Vía, 54

Malinche

Nacho Cano regresa con la tercera temporada de su musical, un ambicioso proyecto elaborado a lo largo de más de una década y que narra la historia de amor entre Malinche y Hernán Cortés. El Espacio Malinche, localizado en el recinto IFEMA MADRID, acoge las funciones de miércoles a domingos en español con subtítulos en inglés. Entradas a la venta hasta el 2 de marzo.

Entradas: Desde 21,30 euros

Ifema Madrid (Avenida del Partenón, 5)

Los pilares de la tierra

El estreno mundial del musical del famoso libro de Ken Follett Los pilares de la Tierra trae a Madrid una experiencia única con proyecciones 360º y sonido envolvente. Los creadores de El Médico han creado gracias a las últimas tecnologías un concepto teatral revolucionario que invita al público sumergirse en la Edad Media del siglo XII. Un musical que podrá verse en el Teatro EDP Gran Vía hasta el 4 de mayo de 2025.

Entradas: Desde 18,40 euros

Teatro EDP Gran Vía (Calle Gran Vía, 66)

El Fantasma de la Ópera

El UMusic Hotel Teatro Albéniz alberga de martes a domingos la segunda temporada la representación de uno de los musicales más exitosos de la historia: El fantasma de la ópera. El musical que ya ha cautivado a generaciones de espectadores en todo el mundo llega por fin a a Madrid con un elenco liderado por los actores Gerónimo Rauch y Talía del Val.

Entradas: Desde 39 euros

UMusic Hotel Teatro Albéniz (Calle de la Paz, 1128012)

The Book of Mormon

El Teatro Calderón estalla en carcajadas cada tarde de martes a domingos con el gran éxito de la temporada: The Book Of Mormon. Una divertida y gamberra comedia, de los creadores de South Park y el compositor de Coco y Frozen. Detrás de esta gran producción se encuentra SOM Produce, productora de Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease, West Side Story, Matilda, Chicago y Mamma Mia!. The Book of Mormon ha sido nombrado como Mejor Musical de 2024, según los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical.

Entradas: Desde 23,06 euros

Teatro Calderón (Callede Atocha, 18)

Wicked

El fenómeno musical de Broadway llega a Madrid de la mano de SOM Produce para cautivar al público con su extraordinaria historia y sus mágicas melodías. Wicked, el musical podrá verse a partir del 3 de octubre de 2025 en el Nuevo Teatro Alcalá, con funciones de martes a domingos, mostrando el mágico mundo de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, para descubrir la conmovedora y sorprendente historia de sus legendarias brujas.

Entradas: Desde 24,90 euros

Nuevo Teatro Alcalá (Calle de Jorge Juan, 62)

WAH Madrid

WAH Madrid, espectáculo de IFEMA | WAH Show

El nuevo WAH show, que ha revolucionado la capital durante casi tres años, llega totalmente renovado. Vive antes que nadie la experiencia inmersiva accediendo a la venta anticipada de las sesiones inaugurales. El mayor espectáculo del mundo vuelve a Madrid con una experiencia gastronómica y musical que mezcla lo mejor de Las Vegas y Broadway con los mayores éxitos de la historia. ¡Nuevo show, nuevo espacio, nuevas sorpresas! ¿Creías que ya lo habías visto todo? Esto no ha hecho más que empezar…

Entradas: Desde 36 euros

Recinto Ferial de IFEMA Madrid

Gypsy

Uno de los musicales más aclamados de la historia, galardonado con premios internacionales como el Tony, Olivier, Drama Desk o Grammy, se estrena en Madrid el 7 de febrero en el Teatro Apolo, contando con funciones de martes a domingos. Esta nueva super producción basada en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee cuenta con la dirección de Antonio Banderas y las actuaciones de Marta Ribera, Lydia Fairén y Laia Prats.

Entradas: Desde 23,92 euros

Teatro Apolo (Plaza de Tirso de Molina, 1)

Los chicos del coro

José Luis Sixto en el plano escénico y el pianista César Belda en el musical dirigen la adaptación teatral de esta prestigiosa película francesa. Una obra que cuenta con la presencia de la actriz, bailarina y cantante Natalia Millán y que podrá verse de nuevo en el Teatro La Latina hasta el 30 de marzo de 2025 (con funciones de miércoles a domingos). Un musical que ha sido premiado en la categoría de Mejor Iluminación para Juanjo Llorens en la primera edición de los Premios Talía.

Entradas: Desde 26,75 euros

Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2)

Buscando a Audrey

Audrey Hepburn, el gran mito del cine mundial, contará con su propio musical en Madrid durante las navidades de 2025, a partir del 27 de noviembre, y podrá verse sobre el escenario del nuevo Teatro Audrey. Una comedia musical ambientada en Broadway que rinde a la estrella de Hollywood y en el que Sean Hepburn Ferrer, hijo de Audrey, colabora con el guionista y productor José Ignacio Salmerón y el compositor Fernando Velázquez.

Entradas: Desde 27 euros

Teatro aún por confirmar

Oliver Twist

La adaptación original del clásico de Charles Dickens que narra la historia de esperanza y superación de Oliver Twist llega primera vez a España para ofrecer una experiencia musical única. El Teatro La Latina será el encargado de albergar este musical a partir del 12 de noviembre, con funciones de miércoles a domingos, que llega de la mano de AMR Produce, productora del popular musical Los chicos del coro.