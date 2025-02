La experiencia inmersiva de Friends llega a Madrid: Decorados a escala real, trajes icónicos, tienda temática y más

Cada vez son más las experiencias inmersivas que llegan a Madrid, como es el caso de la de Tomorrowland, el festival de música electrónica más grande del mundo. Pero si eres fan de Friends, atento porque esto te interesa.

The Friends Experience llega por primera vez a España. Inspirada en una de las series de televisión más populares de la historia, The Friends Experience abrirá sus puertas el próximo 17 de marzo en el Pabellón 14.1 del recinto ferial IFEMA Madrid, por tiempo limitado en 2025.

The Friends Experience | The Friends Experience

Creada por Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Original X Productions y Warner Bros. Television Group, y operada por la empresa londinense The Luna Entertainment Group, The Friends Experience: The One in Madrid desembarcará en la capital española de la mano del promotor local Proactiv Entertainment y acercará a los fans un paso más a su serie y personajes favoritos con decorados recreados a escala real, fondos icónicos, trajes y una gran variedad de accesorios y objetos de recuerdo.

Con una gran variedad de recreaciones interactivas llenas de nostalgia, The Friends Experience: The One in Madrid ofrecerá a los invitados un montón de oportunidades para explorar la historia de la serie y recrear algunas de sus escenas favoritas, como posar detrás de la famosa puerta morada de Rachel y Mónica, relajarse en los sillones reclinables de Chandler y Joey y, por supuesto, descansar en el legendario sofá naranja. También habrá divertidos aspectos entre bastidores que los invitados podrán explorar, como la visión de los creadores de la serie y la narración de historias por parte de la diseñadora de vestuario.

The Friends Experience | The Friends Experience

Y, por supuesto, ninguna visita a The Friends Experience estaría completa sin hacer una parada en la famosa cafetería de la serie, Central Perk. Además de la recreación de cada uno de los icónicos decorados y la oportunidad de hacerse fotos, los visitantes también tendrán la oportunidad de visitar una tienda de regalos temática con productos exclusivos que solo se pueden encontrar en The Friends Experience: The One in Madrid.

Stacy Moscatelli, Directora Ejecutiva de Original X Productions, ha comentado: "The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid marca nuestra primera vez en España para la renombrada experiencia. Estamos encantados de ofrecer a todo el mundo la oportunidad de adentrarse en el mundo de la exitosa serie de televisión y revivir sus momentos favoritos de todos los tiempos".

The Friends Experience | The Friends Experience

Cómo conseguir las entradas

La lista de espera para The Friends Experience: The One in Madrid se abrirá el 4 de febrero a partir de las 12:00 horas en FriendsTheExperience.com/Madrid . Las entradas en preventa, que tendrán un precio desde 10 euros, estarán disponibles a partir del 10 de febrero de 2025, y la venta general comenzará el 11 de febrero de 2025, y podrán adquirirse en FriendsTheExperience.com/Madrid.

The Friends Experience: The One in Madrid estará abierto desde el 17 de marzo hasta el 29 de junio, tendrá un horario de 9:30 a 22:00 horas (varía según el día) y tiene una duración aproximada de una hora. Además, es una experiencia apta para todos los públicos.