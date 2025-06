La mejor playa del mundo de 2025 está en Cerdeña según The World's 50 Best Beaches

Recientemente os compartimos una lista compuesta por Lonely Planet de las 10 mejores playas del mundo de 2025, entre las que destacaban una playa española. Cada autoridad turística tendrá sus baremos y sus opiniones, y en Viajestic os las queremos enseñar todas. Por esto hoy os queremos compartir la playa que según The World’s 50 Best Beaches, (una asociación que se dedica cada año a hacer un alista de las 50 mejores playas del mundo), es la que más destaca entre todas en este 2025.

Se trata de la Cala Goloritze, en Cerdeña. Según The World’s 50 Best Beaches "Se siente como algo más que una playa: su belleza cruda tiene una forma de tocarte emocionalmente en el momento en que la miras". Y es que mientras que toda la costa de Baunei es impresionante, esta cala resguardada entre gigantescos acantilados bañada por un agua turquesa y limpia no deja a nadie indiferente.

El agua tiene una transparencia irreal, surge de fuentes kársticas submarinas y baña un conjunto de rocas de mármol modeladas por la erosión del tiempo, que se alzan imponentes sobre el mar. Uno de los puntos más emblemáticos de esta cala es la famosa aguja de Monte Caroddi, con forma de pirámide y que mide más de 140 metros de altura.

Esta cala es, sin duda, un monumento a la naturaleza salvaje, reforzado por el difícil acceso que la ayuda a conservar su estado. Para llegar hasta este cala deberéis hacerlo por mar, ya sea desde otra playa alquilando una lancha o en una embarcación de recreo. Gracias a que es difícil acceder ha conseguido evitar las masificaciones, por lo que es posible disfrutar de esta cala en todo su esplendor. Está muy claro por qué la asociación ha escogido esta cala como la mejor del mundo, y la cantidad de personas que hacen el esfuerzo de llegar hasta ella para sacarle fotos lo atestigua.