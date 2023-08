Una joven explica en TikTok que algunos platos típicos españoles vienen de otras culturas y las redes alucinan: "No me lo creo"

En España contamos con muchos platos típicos que normalmente encantan a los turistas, tanto nacionales como internacionales, recientemente te mostrábamos el vídeo de dos estadounidenses probando cuatro comidas españolas y su reacción no pudo ser más sincera.

Algunos de estos platos suelen ser las croquetas, la tortilla de patatas, la paella, el gazpacho... ¿pero que me dirías si alguno de estos no es 100% español? Una joven, llamada @marilarat en TikTok, ha querido hacer un vídeo mostrando los platos de nuestro país que han sido influenciados por otras culturas.

El vídeo se titula "Cosas que no son de España" y cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones. En lo primero en lo que se fija la joven es en el Gazpacho y en la imagen vemos que "es Italiano", a lo que la joven añade "el gazpacho es andaluz y punto y pelota y se ha esparcido a toda España".

El segundo producto del que habla es el mazapán donde se muestra sorprendida al ver que los mazapanes en realidad son de origen árabe: "La costumbre en Navidad es tu mazapán, tu turrón, y tus cosas, es como si me dices que los polvorones tampoco son españoles".

El tercer plato del que habla es el arroz con leche, la joven en el vídeo explica que el arroz con leche "es chino": "Me he quedado que si me pinchan no me sacan una gota de sangre, es para reflexionar".

En los comentarios podemos ver el de una italiana que asegura que "el gazpacho en Italia no lo he visto en mi vida" y otra italiana que explica que nunca ha "visto a alguien comérselo aquí. Encima para nosotros es algo muuuy raro". En otro comentario leemos que una usuaria dice que "todos los dulces son árabes polvorones mazapanes y turrones. ¿Qué te ha parecido este vídeo?