Una joven andaluza prueba el cachopo en Asturias y su reacción es sorprendente: "Es un san jacobo"

Existen multitud de platos que tal vez no hayamos probado o que nos parecen extraños o poco habituales, pero eso no significa que no estén buenos. Es el caso de una tiktoker andaluza, quien ha probado por primera vez un plato asturiano y su reacción ha causado una polémica en esta red social.

Se trata de la usuaria de TikTok @elenagortari, quien sube contenido con frecuencia a esta red social y supera casi los 900.000 seguidores. Y, es que, esta vez ha compartido un vídeo probando por primera vez un cachopo asturiano. Primero a la joven le han dado para que pruebe una zamburiña y su reacción sorprende: "Es asqueroso… qué va, está buenísima, me sabe a coquina", explica.

Posteriormente, ha probado un cachopo asturiano, pero su reacción ha alterado a sus seguidores porque ha generado controversia. "Esto es carne rebozada con queso", dice antes de probarlo, y una vez mastica el primer trozo expresa: "Esto es un san jacobo de toda la vida de Dios con un poco más de queso, pero está muy bueno", reacciona la usuaria de TikTok.

Un hecho que tiene más de 157.600 'me gusta', 1079 comentarios y más de 570 compartidos. Además, se ha viralizado rápidamente y ha generado que sus seguidores den su opinión al respecto. "El san jacobo no lleva carne", comenta indignada una usuaria, "Escuchad el audio sin ver el video por favor", "¡Cómo que san jacobo!" y "El cachopo lleva carne, queso y jamón, al contrario que el san jacobo, que lleva jamón y queso solo", son alguna de las reacciones de sus seguidores.