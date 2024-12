'Festa del Tió' de Mura, una feria navideña que no puedes perderte en Cataluña

Cuando llega diciembre y con él la Navidad, uno de los mejores planes para hacer con amigos o familia es salir a la calle y vivir su magia. Calles iluminadas, escaparates adornados, pistas de patinaje sobre hielo o ferias y mercadillos son algunas de las posibilidades. Y precisamente de una feria navideña es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Concretamente, de la 'Festa del Tió' de Mura.

Antes de seguir, cabe ubicar a Mura en el mapa. Se trata de un municipio de la comarca del Bages, al norte de Barcelona, situado en el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En realidad, se trata de un destino altamente visitado por turistas durante todo el año, y es que sus calles medievales así lo merecen. Pero en Navidad, además, hay otro motivo más por el que acudir a este pequeño pueblo catalán. Y claro está, este no es más que la feria que nombramos solo unas líneas más arriba.

La 'Festa del Tió' de Mura es una feria navideña en la que el pueblo se llena de 'tions' tematizados. Puede que si no eres de la zona no sepas lo que es un Tío. Pues bien, un Tió de Nadal es un tronco que a menudo se viste con un gorro rojo y se le dibuja una cara, al que los niños alimentan y tapan durante unas semanas para que les obsequie con un regalo la víspera de Navidad. Para ello, lo golpean con un palo mientras cantan una canción y gracias a ella, el Tió "caga" dulces u otros detalles que los pequeños de la casa recogen de debajo de la manta con la que se ha tapado previamente el tronco.

Tió, Mura | CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=462818

Como decíamos, normalmente se le pone un gorro rojo y, después, se le tapa con una manta. Pero en la 'Festa del Tió' de Mura estos troncos tradicionales de Cataluña y Aragón se tematizan y aparecen disfrazados de diferentes personajes. Los vecinos visten a este protagonista navideño de personajes de cuentos, de músicos famosos etcétera. Después, los colocan en diferentes rincones del pueblo.

Los tions tematizados se pueden ver en cualquier lugar de Mura durante todo el mes de diciembre y hasta pasado el día de Reyes. Balcones, ventanas e incluso los tejados de las casas son buenos lugares en los que buscarlos. Lo cierto es que resulta bastante divertido ir descubriendo los distintos personajes, sobre todo para los niños.

Durante estas fechas, Mura se llena de estos troncos tan divertidos y esto no es más que un aliciente más para descubrir este magnífico pueblo de ambiente medieval que ya de por sí no tiene desperdicio. Y es que no solo sus calles empedradas merecen la pena, sino que también lo hacen sus alrededores, repletos de naturaleza.