Estos son los 5 mejores y los 5 peores destinos de Europa para los viajeros LGBTI

¿Por qué decimos que la edición de 2025 del Rainbow Europe Index presenta pocas sorpresas? Porque los 5 mejores y los 5 peores países para los viajeros LGBTI son los mismos que ocupaban estas posiciones en en año 2023 aunque con matices; teniendo en cuenta que la puntuación se calcula en porcentaje (de 0 a 100%) siendo el 0% una flagrante violación de derechos humanos y discriminación y 100% el respeto de los derechos humanos y la igualdad total para los miembros del colectivo LGBTI. Pero vayamos al detalle:

Ya en 2023 Malta era el país con mejor puntuación en el Rainbow Europe Index, es decir, el mejor país de Europa para los derechos LGBTI y, por tanto, el mejor destino europeo para viajeros LGBTI, además su puntuación era la misma, 89; tras Malta se mantiene Bélgica pero mejora notablemente su puntuación respecto a años previos y pasa de 76 a 85; Islandia, que en 2023 era el quinto de la lista, es ahora el tercero porque pasa de 70 a 84 mejorando notablemente; la cuarta posición que en 2023 ocupaba España la ocupa ahora Dinamarca que pierde una posición en la lista a pesar de mejorar su puntuación de 75 en 2023 a 80 en 2025; y el quinto puesto es para España que, como Dinamarca también pierde una posición aunque mejora en puntuación, de 74 en 2023 a 78 en 2025.

Mapa Rainbow Europe Index | Imagen cortesía de Rainbow Europe Index

En cuanto a los peores países para los derechos LGBTI son también los mismos en 2025 que en años anteriores; el peor destino europeo para los viajeros LGBTI es Azerbaiyán con una puntuación muy baja, 2; Rusia, que estaba en 8 hace dos años, está ahora, como Azerbaiyán en 2; Turquía ha mejorado sutil, muy sutilmente pasando de 4 a 5, Armenia se mantiene en 9 y Bielorrusia baja de 12 a 10 y cierra este quinteto de los peores destinos para los derechos LGBTI en Europa.

¿Y qué significa realmente esta puntuación? Lo cierto es que en la elaboración de este ranking se revisan no pocos aspectos, algunos relacionados con la igualdad y la no discriminación de los miembros de este colectivo, también aspectos relacionados con la familia, los delitos de odio y el reconocimiento legal de género entre otros aspectos; puedes conocer en detalle no solo estos aspectos sino el ranking completo visitando la web de Rainbow Europe Index.