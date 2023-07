Un español residente en Ámsterdam revela los 5 choques más sorprendentes entre países

Emigrar a un país con una cultura totalmente distinta es un reto por el choque cultural que existe. De hecho, se ha vuelto muy popular contar experiencias por redes sociales, como es el caso de un joven español que se ha ido a vivir a la capital de Países Bajos, y ha publicado un vídeo para comentar cinco cosas que más le han sorprendido de esta ciudad y de la cultura.

Se trata del usuario de TikTok @aragonich, quien se encuentra viviendo en Ámsterdam, y se ha quedado sorprendido por algunos aspectos de la ciudad holandesa. La primera de ellas es que "casi todo el mundo es muy alto y tienen cara esbelta, ojos azules y son rubios… todos parecen sacados de revistas de modelos", comienza el vídeo.

Otra de las cosas que más le ha llamado la atención a Álvaro Aragón es "el aspecto de las cosas", porque afirma que "tienen un color raro plomizo". Las fachadas de Ámsterdam tienen unas tonalidades grises y terrosas y, además, crean un paisaje urbano, que se diferencia de cualquier otra ciudad.

Lo que más le ha sorprendido al creador de contenido es el 'King's Day', el día más importante del calendario festivo de Ámsterdam. "Es el día más importante y si vienes la gente va vestida de naranja. Yo no lo sabía, pero es que parece que ha ganado alguien un mundial", explica emocionado a sus seguidores.

Esto no es todo porque también ha querido mostrar que, en esta ciudad europea, la gran parte de la población suele ir en bicicleta. "Van en bici a todos los lados", añade para terminar su vídeo viral.

Un hecho que tiene más de 10.900 'me gusta', 76 comentarios y más de 113 compartidos, y que ha sorprendido a multitud de usuarios de TikTok, por lo que decenas de personas no se lo han pensado dos veces y han dado su opinión. "Bienvenido a Holanda" y "Yo he estado allí y es superbrutal", son alguno de los comentarios de sus seguidores.