Una joven se hace viral en TikTok al explicar la función 'real' del cinturón de los aviones: "Al menos van a saber quién eres"

Aunque seguro que has cogido más de un vuelo a lo largo de tu vida para viajar a otro destino, lo cierto es que hay veces que desconocemos muchos detalles de lo que ocurre dentro. Recientemente una azafata contaba en TikTok las cosas que nunca tienes que hacer en el avión y ahora una joven se ha hecho viral por explicar la función del cinturón de seguridad.

La protagonista del vídeo es la usuaria de Tik Tok Juli Sedan (@julianasedanv), una joven mexicana que se ha hecho la pregunta de cuál es la función de tener que abrocharse el cinturón durante el vuelo.

Una respuesta que inmediatamente le ha dado su acompañante: "Los cinturones de seguridad de los aviones son para reconocer tu cadáver en caso de accidente". En ese momento, la joven no está muy de acuerdo y su acompañante le responde que "al menos van a saber quién eres".

El vídeo ya lleva más de 1,4 millones de reproducciones y otros usuarios han querido responder aclarando que ésta no es la única finalidad del cinturón. "La función principal del cinturón es mantenerte sentado en caso de turbulencias, en caso de que el avión cruce una bolsa de aire o pérdida de presión. Si no tuvieras el cinturón la aerolínea tendría que pagar millones en lesiones de columnas. Para encontrarte es lo de menos, no quedas sentado igual", dice la usuaria @rendalia.

Otros usuarios también han querido darle la razón a los dos jóvenes: "Sí sirven para evitar saltos muy fuertes por turbulencia, pero también para lo que dice el pasajero".