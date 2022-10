Descubren cómo se construyeron realmente las pirámides de Egipto gracias a un nuevo estudio

Uno de los atractivos turísticos más interesantes que tiene egipto son, sin duda, sus pirámides. Hace unos días os contábamos que el país con más pirámides del mundo no era ni Egipto, ni México, sino Sudán. Pero lo cierto es que el país que une el noreste de África con Medio Oriente tiene las más famosas del mundo.

Las tres pirámides principales, y más importantes, de Giza son Keops, Kefrén y Micerinos. Seguro que has oído hablar alguna vez de ellas pero... ¿cómo se construyeron? Son muchas las teorías que han surgido con los años sobre su construcción, pero lo cierto es que, gracias a un nuevo estudio, se ha arrojado más luz sobre su creación.

Tal y como hemos podido leer en el National Geographic, antiguamente había un brazo que salía del Río Nilo hasta la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo, donde se construyeron las Pirámides de Giza.

Las Pirámides de Giza se construyeron hace aproximadamente unos 4.500 años y en aquel momento el Río Nilo tenía un brazo con altos niveles de agua que, según Live Science, ayudó "a los trabajadores a enviar materiales a su sitio de construcción". Además, las Pirámides de Giza contaban originalmente con un afluente del Río Nilo cerca, pero con el tiempos se secó.

El estudio, que se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences, cuenta que este brazo antiguo del río facilitó mucho el transporte de materiales de construcción para las Pirámides de Giza. Un equipo de arqueólogos llegó a esta conclusión después de analizar muestras de polen encontradas en los alrededores del sitio.

Solo así es posible explicar que los antiguos obreros en Egipto pudieran alzar monumentos mortuorios de la talla de las Pirámides de Giza, ya que transportaban los materiales por este brazo del río Nilo.

