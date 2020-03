¿Quién no conoce la Torre de Pisa? Y sobre todo si la has visitado, ¿te has hecho la típica foto “sujetándola”? La ciudad de Pisa se encuentra situada muy cerca de Florencia, uno de los puntos más conocidos de Italia y una parada obligatoria en tu paso por el país.

Es la torre de campanario de la catedral de Pisa y todos sabemos qué es debido a su peculiar inclinación. Sin embargo, esta guarda otras muchas curiosidades y secretos que merece la pena conocer para que, cuando la veas por primera vez o como reencuentro, se te vengan a la cabeza y puedas contárselo a los de tu alrededor:

Torre de Pisa | Pixabay

1. La inclinación que tiene la torre realmente fue producida por un error por parte del arquitecto. De hecho, desde el momento en el que empezó su construcción este movimiento hacia un lado ya existía.

2. Tardaron en construirla 177 años y lo hicieron en tres etapas diferentes. Bonanno fue el arquitecto que inició el proyecto y cuando llegaron a la tercera planta de columnas, la torre se inclinaba ya unos 5 centímetros. En la actualidad, se cree que cada año aumenta la inclinación en un milímetro, aproximadamente.

3. Actualmente su inclinación es de 4 metros y medio con respecto al eje vertical. Cuenta con 200 columnas de mármol y, si quieres subir hasta lo alto del campanario, deberás ascender por sus más de 270 peldaños. Se calcula que podrá mantenerse en pie en estas condiciones aún más de 300 años.

Torre de Pisa, Italia | Pixabay

4. Antes de ser el campanario de la Catedral, ha servido como faro, observatorio y torre defensiva, puesto que desde ella se pueden ver varios kilómetros a la redonda. A pesar de esto, muchos pisanos consideran que subir puede traer mala suerte y, aunque es el símbolo más famoso de su ciudad, nunca lo han hecho.

5. Según se decía antiguamente, Galio Galilei llevo a cabo un experimento desde esta torre por el cual comprobó su teoría de la caída libre. Sin embargo, esto parece ser en la actualidad una leyenda para los historiadores puesto que piensan que no es posible que lo llevara a cabo en este lugar.