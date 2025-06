La criticada respuesta de Ryanair a la joven asturiana que se perdió el funeral de su abuelo: "El equipaje emocional se paga aparte"

Recientemente te contábamos que una joven asturiana denunciaba en sus redes sociales que no pudo despedirse de su abuelo antes de morir por culpa de Ryanair. "El 6 de junio compre un vuelo para el día siguiente con Ryanair de Bruselas a Asturias porque mi abuelo estaba sedado en el hospital y le quedaban pocos días de vida", dice en el TikTok.

"Me costó 285 euros solo la ida y sin maleta, no había más vuelos disponibles hasta el lunes y necesitaba verle antes de que muriera. En la puerta de embarque, una trabajadora me dijo que mi mochila no entraba horizontalmente en el medidor, aunque sí que cabía verticalmente. Me exigió 60 euros más, le dije que me parecía una locura después de haber pagado casi 300 euros y que la mochila no era tan grande, pero que sí que iba a pagar", continúa narrando en el vídeo.

"Me apartó y me dijo que esperase a un lado para pagar y, después de 10 minutos esperando para pagar con mi tarjeta de crédito en la mano, me dice que ya ha cerrado la puerta, que me ha desembarcado y que ya no puedo entrar al avión ni pagando, que según ella yo le había dicho que 'no quería pagar' cuando eso no es cierto".

En el vídeo la joven explicó que tras todo lo ocurrido perdió "el vuelo, el dinero y lo peor de todo" y perdió "la oportunidad de despedirme de mi abuelo para siempre".

El vídeo de Ryanair en TikTok

Horas después, multitud de usuarios de redes sociales se hicieron eco de un vídeo que publicó la aerolínea en TikTok y que decía: "Ryanair te recuerda que el equipaje emocional se paga aparte". Poco después, la compañía aérea lo borró, pero ya era demasiado tarde, pues ya estaba circulando por todos lados.

El vídeo ha sido muy criticado, no se sabe si la aerolínea publicó el vídeo antes o después de que Carmen Díaz Guadamuro contara su historia, pero lo cierto es que no ha sentado muy bien a la gente por lo fuera de lugar que ha estado.

La respuesta de Ryanair

Por su parte, Ryanair contactó con el medio La Nueva España para desmentir el relato de la asturiana y aseguró que la pasajera "reservó una tarifa básica para este vuelo de Bruselas Charleroi a Asturias (6 de junio), lo que le permitía llevar una bolsa personal (40 cm x 20 cm x 25 cm) a bordo sin coste adicional. Dado que la bolsa de esta pasajera superaba las dimensiones permitidas, se le pidió correctamente que pagara la tarifa estándar por equipaje de mano (60 €) para llevarla a bordo, pero se negó a hacerlo".

Según la aerolínea, y como recoge la fuente, "solo accedió a pagar la tarifa después que la puerta estuviera cerrada, y ya no pudo embarcar".