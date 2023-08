La ciudad con playa de España que The Sun recomienda visitar por su gastronomía y porque "no tiene aglomeraciones"

Desde hace ya varios meses son muchos los medios, tanto nacionales como internacionales, que publican lugares que recomiendan visitar durante este verano 2023. Recientemente el National Geographic compartía el pueblo más bonito de España para visitar en agosto y que está en Cantabria.

Y el medio inglés The Sun no ha querido quedarse atrás y ha publicado la ciudad con playa de España que recomienda visitar. Se trata, como no podría ser de otra forma, de Cádiz y el medio la destaca porque "no sufre aglomeraciones" y su gastronomía es un auténtico deleite al paladar. Y es que sin duda es una de las ciudades más visitadas de nuestro país en verano. Aunque nació como ciudad portuaria ahora es el destino vacacional por excelencia.

El medio británico también ha querido hablar de algunos lugares emblemáticos de la ciudad como la Catedral, el anfiteatro romano, el Callejón del Duende, y algunos pueblos de alrededor, como Vejer de la Frontera o Conil de la Frontera.

Vejer | Imagen cortesía de Turismo de Andalucía

También ha destacado algunas playas, como La Caleta, por sus aguas turquesas y arena blanca, pero 'la tacita de plata' también cuenta con otras playas que no tienen nada que envidiar, como la Playa de la Victoria y de la Cortadura. En este apartado, nosotros hemos querido añadir algunas de las mejores playas de Cádiz, como son la de los Alemanes o la Playa de los Lances, en Tarifa.

Playa de los Alemanes, en Zahara de los Atunes | iStock

También ha hecho especial mención al ambiente del centro de Cádiz, como sus calles, el flamenco o el jerez y a su exquisita gastronomía (y sus precios), como el marisco, el pescado o el vino. "También sabía que no podía irme de la ciudad sin probar un Café Bombón, un fuerte trago de espresso servido con leche condensada azucarada", destaca.