The Sun advierte a los turistas ingleses de la presencia de tiburones en España

En muchas ocasiones se hacen virales algunas noticias de medios internacionales no por su contenido, si no por la polémica que hay generado posteriormente en redes sociales. Recientemente te contábamos que el periódico The Sun acaba de descubrir quelos españoles llamamos 'guiris' a los turistas británicos.

Y ahora este mismo medio también ha dado de que hablar ya que ha publicado un artículoadvirtiendo a los turistas ingleses de la presencia de tiburones en las costas españolas. Esto se debe a que en las últimas semanas se han avistado tiburones en las playas, como en la playa de Orihuela (Alicante), pero tan solo es una exageración ya que los expertos han aclarado que no suponen un peligro y que no habrá más este verano.

En el artículo, que se titula 'Misterio ante un enjambre de tiburones en los complejos turísticos españoles' el diario británico recoge declaraciones del director del Programa de Investigación sobre Tiburones de Florida. Según él, el motivo detrás de esto podría ser desde la temperatura del agua, hasta la disponibilidad de alimento y el cambio de viveros de tiburones.

Además, añade que nunca había visto tiburones "en aguas extremadamente poco profundas de playas turísticas". Como bien sabrás, son miles los turistas británicos que visitan España durante el verano y es por eso que el medio ha querido avisar de las precauciones que deben tomar si tienen pensado bañarse este año en las costas españolas. Sin embargo, recordamos que estos avistamientos tan solo han sido casos aislados.

Los avistamientos comenzaron en la Isla de Arosa (Galicia), después en el puerto de Ciutadella (Menorca) y en la playa de Aguamarina (Alicante). Pero en ninguno de estos casos ha habido ningún peligro o daños que lamentar.