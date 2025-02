El chef Joan Roca asegura que por el momento no tiene pensado retirarse: "Esto no es una jubilación, no es una parada"

Este lunes 10 de febrero el chef Dani García reunía en su restaurante Lena, en Barcelona, a cocineros de toda España para homenajear al chef Joan Roca de El Celler de Can Roca.

Para la ocasión diseñó un menú que incluía 21 referencias y cuyo hilo conductor era la cocina de Joan Roca. Además, contó con la colaboración de 23 chefs participantes, entre los que se encontraban Albert Adrià, Andoni Luis Aduriz, Alberto Chicote, Diego Guerrero, Francis Paniego, Marcos Morán, Nacho Manzano, Nandu Jubany, Oriol Castro, Paco Morales, Paco Pérez, Paco Roncero, Paolo Casagrande, Quique Dacosta, Ramón Freixa, Ricard Camarena y Toño Pérez. Fina Puigdevall, Josean Alija y Rafa Zafra también han participado en la creación del menú, pero no pudieron asistir al evento motivos personales.

Los chefs Dani García y Joan Roca | Alberto Paredes / Europa Press

Las cámaras de Europa Press pudieron asistir al homenaje y el chef aseguró a los micros que por el momento no tiene pensado retirarse: "Me siento querido, esto es una muestra de afecto maravillosa. Tendré que repetir varias veces que esto no es una jubilación, que esto no es una parada. Recibo esto como una muestra de afecto".

"Dani inicia este ciclo de homenajes a cocineros en el que me ha incluido este año y que francamente no se si me merezco porque mis predecesores son cocineros de un altísimo nivel. Solo puedo agradecer a Dani y a todos los cocineros que han venido aquí a cocinar y a todos los amigos que han querido estar hoy aquí, compartir esto conmigo. Y nada muy feliz, feliz de ser cocinero y de que pasen estas cosas y de tener amigos cocineros maravillosos como estos", dice el chef.