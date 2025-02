El chef Dani García reúne a cocineros de toda España para homenajear a Joan Roca en Barcelona

El chef Dani García ha reunido a cocineros de toda España en su restaurante Leña, en Barcelona, para homenajear al chef Joan Roca de El Celler de Can Roca.

García ha diseñado un menú para la ocasión, que incluye 21 referencias y tiene la cocina de Joan Roca como hilo conductor; para ello ha contado con la colaboración de 23 chefs, cada uno de los cuales ha participado con su "visión personal", según informa Leña en un comunicado de este lunes.

Entre los chefs participantes (que se han reunido en el Leña) están Albert Adrià, Andoni Luis Aduriz, Alberto Chicote, Diego Guerrero, Francis Paniego, Marcos Morán, Nacho Manzano, Nandu Jubany, Oriol Castro, Paco Morales, Paco Pérez, Paco Roncero, Paolo Casagrande, Quique Dacosta, Ramón Freixa, Ricard Camarena y Toño Pérez. Fina Puigdevall, Josean Alija y Rafa Zafra también han participado en la creación del menú, pero no han podido asistir por motivos personales.

Además, han acudido a la cena referentes de la gastronomía como Ferran Adrià, Pedro Subijana y Martin Berasategui, y amigos cercanos como Carles Gaig, Salvador Brugués, Xixo Castaño y Quim Vidal, entre otros, que han acompañado a Roca en el tributo: en total, los invitados suman 71 estrellas Michelin.

Cocina y humildad

García ha afirmado que el legado de Roca no está solo en los platos y sabores que ha creado sino en su forma de ser, ya que es un ejemplo de "humildad, dedicación y pasión por lo que hace".

"Han sido muchas las veces en que, a pesar de su agenda y sus propios compromisos, se ha tomado un tiempo para apoyarme", ha añadido.

Roca fue considerado el mejor chef del mundo en 2017 y 2018 por The Best Chef Awards; El Celler de Can Roca, con 3 estrellas Michelin desde 2009, ostentó el título de mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015.

Con la cena de este lunes, García recupera sus 'Homenajes a 4 manos' (a 46, en este caso), con los que rinde tributo a "grandes referentes" de la gastronomía.

Los homenajes empezaron en 2014 con tributos a Ferran Adrià, Joël Robuchon, Nobu Matsuhisa y Juan María Arzak, y en esta ocasión, después de 2 meses de la apertura de Leña en Barcelona, García ha optado por el chef catalán.