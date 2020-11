Cerveza negra: ¿sabías que el 5 de noviembre es el Día Internacional de la Stout?

La Stout, elaborada con malta de cebada, es ya un símbolo nacional de Irlanda, su creador fue Arthur Guinness cuya historia es la clásica del hombre hecho a sí mismo: cuentan que comenzó a elaborar esta cerveza en el sótano de Arthur Price, un arzobispo irlandés, y que cuando murió en 1803 dejó a sus herederos un negocio floreciente y una interesante fortuna.

Guinness Brewery | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

La cerveza Stout que celebra hoy su día es oscura y de sabor tostado y amargo, hay muchas variedades pero sin duda la más famosa es la irlandesa ¿quién no piensa en Guinness al pensar en una cerveza negra? de hecho la cerveza Stout más vendida es la Guinness elaborada en St. James's Gate Brewery, más conocida como Guinness Brewery, fábrica cervecera fundada por el ya mítico Arthur Guinness en 1759.

Guinness Storehouse | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Sabías que el Libro Guinness de los Récords debe su existencia a otro señor Guinness, descendiente del emprendedor Arthur? Fue Hugh Guinnes quien a mediados del siglo pasado tuvo un ocurrencia que acabó convirtiéndose en el famoso libro de récords: todo empezó con una discusión tonta acerca de cuál era el ave de caza más rápida de Europa ¿y si pudiera toda la información de ese tipo ser consultada con facilidad? juntarla fue idea del bueno de Hugh y de ahí a la idea del libro ya no hubo nada.

Lago Guinness | Imgen cortesía de Turismo de Irlanda

Claro que hoy no estamos para récords, no sea que nos dé por pensar en los confinamientos más largos u otros oscuros hitos de nuestros días, para lo que sí estamos es para disfrutar una cerveza Stout en su día y, en cuanto la pandemia lo permita, para visitar los rincones de Irlanda que celebran la existencia de esta cerveza: el Guinness Storehouse donde descubriremos el proceso de elaboración de la cereveza negra más famosa del mundo y disfrutaremos de una pinta en la terraza de este edificio y de las vistas 360º de Dublín que nos ofrece; y aprovecharemos también para descubrir un lago, el Lough Tay, que no es conocido como Lago Guinness por casualidad sino porque su aspecto es el mismo que tendría un lago cualquiera si fuese de cerveza negra.

Lexilip, Celbridge, Hazelhatch, Lyons Estate y Oughterard, donde podrás visitar la sepultura del propio Arthur Guinness son otros de los lugares que tienes que visitar si quieres conocer la historia la cerveza negra más famosa del mundo.

Pintas de cerveza negra | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Claro que por ahora lo de viajar no es cosa fácil, dicho de otro modo, difícilmente podremos pasear Irlanda antes de que acabe el otoño pero sí podemos bebérnosla para celebrar el Día Internacional de la Stout. Cheers!.