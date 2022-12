El castillo de 'Blancanieves' de Disney está inspirado en una fortaleza de España

En alguna ocasión hemos hablado de lugares que han aparecido o que nos recuerdan a alguna película o serie de nuestra infancia. Como es el caso de Burj Al Babas, el pueblo abandonado de Turquía inspirado en los castillos de Disney ya que su arquitectura es idéntica a al que usan.

En España tenemos muchos castillos y fortificaciones, de hecho se cree que tenemos más de 20.000 castillos, aunque la Asociación Española de Amigos de los Castillos tiene contabilizados más de 10.000. Todos ellos con sus leyendas y curiosidades. Ahora queremos contaros que el castillo que aparece en la mítica película de dibujos animados 'Blancanieves' que seguro que has visto más de una vez cuando eras pequeño, está inspirado en una fortaleza que se encuentra en España. Se trata del Castillo de la Reina Grimhilde, lugar de la película 'Blancanieves y los 7 Enanitos' del año 1937 ('Snow White and the Seven Dwarfs').

Cuando se creó está película, la inspiración para recrear este castillo estuvo en el Alcázar de Segovia. La propia cuenta de Twitter @TurismoSegovia en Twitter se hace eco de las similitudes entre el castillo de la madrastra de Blancanieves y el Alcázar de Segovia.

Como por ejemplo que tanto el castillo de la madrastra como el Alcázar de Segovia destacan por estar ubicados en lo alto de un cerro, así como por sus características torres redondeadas. Además, las pequeñas ventanas y la fachada de piedra representan también una prueba de dicha inspiración.

