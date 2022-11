Este es el único castillo español románico que queda en España en perfecta conservación

España es, históricamente, un país muy rico. Gracias a que las huellas de nuestros antepasados se han quedado en nuestro país, hoy en día podemos disfrutar de verdaderos paraísos que se transforman en lugares de interés como por ejemplo el Castillo mejor conservado de Madrid.

Manteniéndonos en el tema relacionado con los castillos, no cabe ningún tipo de duda de que estas construcciones históricas son bellezas sinigual que atraen a miles de turistas ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Es por eso que en Viajestic hemos hablado en diversas ocasiones de estos enclaves pero seguro que no conocías el caso que te venimos a contar esta vez:

En un rincón de Aragón, concretamente en la provincia de Huesca, se levanta imponente un castillo construido en el siglo XI: El Castillo Loarre. Según describe la página web oficial de turismo de Aragón, este castillo fue primero palacio real, luego monasterio y actualmente se usa para escenarios de algunas películas como 'El Reino de los Cielos'.

Pero, ¿y si te dijéramos que se trata del único castillo románico en España que se encuentra en perfectas condiciones de conservación? Así lo ha declarado el portavoz de la Asociación Amigos de los Castillos en Aragón, José Manuel Clúa, para el diario La Razón.

Historia del castillo

Para conocer su espectacularidad en visión panorámica, podemos viajar hasta el siglo XI, cuando se construyó este bello castillo rocoso. La página web de turismo, explica que fue fundado por el monarca Sancho III El Mayor el cual usó la fortaleza para defender la línea fronteriza del antiguo Reino de Aragón y por tanto fue clave en la reconquista cristiana de esta tierra.

Es indudable que el castillo ha sido bien cuidado debido a que se mantiene en perfecto estado a pesar de todos los siglos que han pasado por él.

Patrimonio de la Humanidad

Este espectáculo histórico hecho castillo no podía pasar desapercibido y por eso, tal y como cuentan en La Razón, el Castillo de Loarre aspira a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad. No es de extrañar debido a la perfecta conservación del mismo y a que se trata de, como hemos dicho anteriormente, el único castillo románico que se mantiene a día de hoy en la península.

Por esto y también por su increíble construcción que se compone de: Torres homenaje, en el interior una iglesia dedicada a Santa María, bajo ésta una cripta de bóveda de cañón, una capilla, la cripta de Santa Quitera y la majestuosa iglesia del castillo. Es innegable que sea un gran candidato a obtener el título de Patrimonio de la Humanidad.

