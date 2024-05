Una azafata desmiente la teoría de que las maletas rojas se suben primero al avión

Aunque las redes sociales a veces nos sirven para aprender datos curiosos e importantes sobre viajes y vuelos, esta vez parece que Tik Tok nos ha jugado una mala pasada. Hace unos días se viralizó un vídeo que abrió un debate sobre por qué se metían primero las maletas rojas en la bodegas de los aviones, pero ahora esa teoría se ha desmentido por completo por parte de una azafata.

El tiktoker @airportlife_ compartió un vídeo en el que se veía a sí mismo metiendo las maletas de un avión en su bodega y preguntaba si sabían por qué las maletas rojas entran primero al avión. Las especulaciones y las teorías no tardaron en llegar a los comentarios. Algunos explicaban lo siguiente "Me imagino que a la hora de sacarlas es más fácil ver que no te dejas ninguna atrás, ya que el rojo llama mucho la atención"; sin embargo, otros se decantaban por la idea de que "y yo deduciendo que sería para que en caso de accidente se esparcieran por ahí y se viera desde el aire más fácil" o "es para que en un accidente no se confundan con la caja negra (que es naranja brillante) y que está al otro lado del avión".

Sin embargo, después de todas estas especulaciones de diferentes usuarios, una profesional ha aclarado si se trata de un mito o una realidad. La azafata y tiktoker @barbiebac ha explicado que hace unos días vio el anterior vídeo y ha estado investigando sobre si esto es cierto o no. "Yo sospecho que este vídeo está hecho de esta forma porque quizás la persona del maletero sepa que este vídeo se va a viralizar". La joven explica que, aunque le ha llamado la atención mucho de los comentarios, en el caso de la suposición sobre la caja negra, explica que es prácticamente imposible que se confundan con una maleta y la caja negra, que además no es negra, sino roja o naranja.

Por su parte, aunque indica que puede que alguna vez se haya quedado alguna maleta olvidada en la bodega del avión, la teoría de meter al fondo las rojas para que sean más fáciles de identificar y no se olviden ninguna es falsa. Por ello, termina el vídeo explicando que no merece la pena comprarse una maleta roja porque esta teoría de subir primero el equipaje rojo es falso.