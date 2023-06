Una azafata cuenta en TikTok las cosas que nunca tienes que hacer en el avión: "Por vuestro bien"

Viajar en avión, más o menos, es algo que todos hemos hecho alguna vez en la vida. Y aunque a veces creemos que hacemos todo bien, hay comportamientos que no son del todo correctos. Recientemente te contábamos que una azafata revelaba las costumbres más sorprendentes de los españoles en los aviones.

Y ahora, la misma auxiliar de vuelo ha querido contar en un vídeo de TikTok las cosas que nunca tienes que hacer durante un vuelo. La joven se llama @ainoaserrano y en él dice "llevo 4 meses trabajando como azafata de vuelo. 4 pedazo de meses, ¡Madre mía! Y sí, ¡Ya van 4".

"Y estas son algunas cosas que no debéis hacer en los aviones como pasajeros o que no recomiendo", comienza la joven, para después añadir que la primera cosa es amontonar la basura, pues muchas aerolíneas reciclan y agrupar la basura no facilita su trabajo, sino que lo ralentiza.

La otra cosa que apunta la azafata va a dirigida a los padres con niños pequeños, para que no se paseen por el avión: "Es nuestra área de trabajo, en la que estamos haciendo servicios de comida, bebida, y estamos pasando a recoger la basura y haciendo nuestro trabajo".

Y la tercera cosa que la joven azafata recomienda es que los pasajeros no anden descalzos por el avión, aunque no aclara la razón de este consejo: "Hazme caso, no andéis descalzos por el avión". Un usuario ha querido añadir un consejo más en las respuestas del vídeo: "La más importante es que los pasajeros no se levanten al llegar a la terminal o sea estar de pie mientras enganchan la maleta".