Una azafata muestra el truco para no olvidarte nada en el hotel metiendo un zapato en la caja fuerte

Si hay algo que nos gusta en Viajestic es ayudar a nuestros lectores informándoles sobre trucos útiles que puedan usar en su próximo viaje, como el que contó una joven en TikTik para no facturar la maleta enviándola por Vinted.

Ahora una azafata de la aerolínea KLM ha querido contar un truco que ella usa a diario para no olvidarse nada en el hotel tras un viaje. La auxiliar de vuelo se llama Esther Sturrus (@esthersturrus en TikTok) y en su cuenta de esta red social suele contar como es su día a día como azafata de vuelo.

En uno de sus últimos vídeos ha desvelado un truco para no olvidarte nada en el hotel metiendo uno de tus zapatos en la caja fuerte. En primer lugar, te recomienda que guardes todo lo de valor en la caja fuerte del hotel (el pasaporte, DNI...etc) y después que metas junto a lo que has guardado un zapato que uses a diario (ella ha utilizado los de su uniforme).

La clave de guardar el zapato junto a otros objetos de valor es no olvidarlos y que así no nos complique el viaje de vuelta. Este truco de la azafata de KLM ha causado tanta sensación que son muchas las personas que aseguran en los comentarios que lo usarán en sus próximos viajes.

Un usuario ha revelado en las respuestas que el truco que él usa es poner todo lo importante justo delante de la puerta de salida de su casa, así al salir se tropieza con ello y no se olvida.