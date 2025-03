Algunas ciudades atravesadas por fronteras (partidas por ellas en dos)

Las fronteras son una creación humana, las trazamos nosotros, ahora bien, no se trata de una decisión aleatoria sino que tras ella hay muchas razones (políticas y también geográficas); a menudo más que trazar fronteras lo que hacemos es aceptar las que traza la naturaleza (ríos, montañas, lagos, mares...) y precisamente por eso, porque a veces aprovechamos las fronteras naturales para poner las políticas, sucede que algunas localidades quedan partidas en dos ¿te viene a la cabeza alguna ciudad partida en dos y que pertenezca a dos países distintos? A continuación repasamos algunas:

Empezamos quedándonos cerca, en Europa, porque no hay que ir lejos para encontrar ciudades partidas en dos por las fronteras: entre Letonia y Estonia hay dos pueblos, Valk y Valga, que eran uno (Walk) hasta que la frontera que separa ambos países (Letonia y Estonia) la partió en dos; Walk era un ciudad histórica, fundada allá por el S.XIII, los diferentes cambios de fronteras sucedidos en Europa en los siglos siguientes hicieron que Walk fuera polaca, sueca y hasta rusa durante algún tiempo pero, después de la I Guerra Mundial, cuando las repúblicas bálticas se convirtieron en países independientes, la ciudad quedó dividida en dos con todos los problemas que eso suponía para sus habitantes; tras la II Guerra Mudial, al anexionarse la Unión Soviética las repúblicas bálticas, esa frontera desapareció pero se recuperó en los años 90 cuando Estonia, Letonia y Lituania se convirtieron de nuevo en países independientes; hoy en día las fronteras permanecen pero menos porque tanto Estonia como Letonia pertenecen a la Unión Europea y al espacio Schengen.

Baarle | Imagen de Jérôme - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1564073

Si lo de Valk y Valga te parece complicada, más lo es aún lo de Baarle, una única localidad ubicada en dos países: Baarle Nassau en Países Bajos y Baarle Hertog en Bélgica; y es que aquí no se trata de una frontera que divide un pueblo en dos, que también, sino que, además, hay varios enclaves belgas en territorio holandés y varios enclaves holandeses en territorio belga; el origen de semejante lío fronterizo está en los feudos de la Edad Media y los diferentes repartos de territorio que se sucedieron en Europa a golpe de guerra durante los siglos siguientes. En general, dado que en Europa a día de hoy no hay fronteras, no dejaría de ser una mera curiosidad eso de ser un pueblo en dos países, ahora bien, es una curiosidad digna de ser observada porque hay casas en un país que, al tener la puerta de entrada en el otro, corresponden al otro, líneas divisorias en terrazas que, como los horarios comerciales no son los mismos en ambos países, hacen que puedas ocupar una mesa en un momento determinado pero no la de al lado...

No creas que son solo pequeñas ciudades o pueblos los que se ven afectados tan brutalmente por las fronteras, en Europa tenemos todavía una capital partida en dos, se trata de Nicosia: una parte de la ciudad pertenece a Chipre, es de hecho su capital, y otra parte pertenece a la República turca del Norte de Chipre; entre ambas hay una zona desmilitarizada controlada por la ONU (la Línea Verde).

Calle de Nicosia partida en dos por la Línea Verde | Imagen de Gérard Janot, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=601296

Seguimos en Europa porque no podemos dejar de incluir en nuestra lista de ciudades partidas en dos por las fronteras a Gorizia y Nova Gorica; antes de la II Guerra Mundial eran una única ciudad italiana, Gorizia, pero tras la guerra la parte oriental de la ciudad se integró en Eslovenia y cambió su nombre, es Nova Gorica; curiosamente, con la incorporación de Eslovenia a la Unión Europea y el espacio Schengen, las diferencias entre ambas ciudades (o ambas partes de la única ciudad que fueran tiempo atrás) se han ido reduciendo.

De Europa nos vamos a América porque entre Estados Unidos y México hay más de una localidad a la que la frontera entre ambos países ha dejado partida en dos: Nogales, con una parte en Sonora (México) y otra parte den Arizona (Estados Unidos; y Laredo, que es una ciudad fronteriza dividida entre Texas (Estados Unidos) y Tamaulipas (México); en Asia también hay ciudades fronterizas como estas dos americanas, una de las más conocidas es el Corredor de Panmujom, una localidad ubicada en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas y en la que hay edificios de ambos países.

Sala de lectura de la Haskell Library | Imagen en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HaskellLibraryBorderLine.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=765662

Cerramos nuestra lista de nuevo en América porque no solo en su frontera sur Estados Unidos tiene ciudades partidas en dos, también en su frontera norte con Canadá; nos referimos a la ciudad de Derby Line (en Estados Unidos) y Stanstead (en la provincia canadiense de Quebec); este caso de lío fronterizo es especialmente popular porque afecta no a calles sino a edificios, construcciones partidas en dos por las fronteras como la Biblioteca Haskell: en el exterior una línea de piedras marca la frontera mientras que en el interior el edificio se ha pintado una línea negra en el suelo: a un lado Canadá, al otro Estados Unidos (sin salir de la misma sala de lectura...).