Es un hecho que nos encanta viajar pero siempre es recomendable hacerlo de una manera ligera para no tener que cargar de más cuando visitas un nuevo lugar. Muchos son los “tips” que se suelen dar, pero hemos querido hacer una lista de lo más concisa para ayudarte a viajar ligero de una manera completamente efectiva. ¡Es posible!

Lo que más se repite es algo completamente obvio: Apostar por una maleta que no pese. Parece que es algo lógico, pero es un detalle en el que pocos caen en la cuenta. Bien, comenzando por este pequeño consejo, vamos a darte una serie de claves para que puedas aprovechar hasta el más mínimo espacio de la maleta.

No llevar ropa que no solemos ponernos

Muchas son las personas que suelen cambiar de look con frecuencia durante sus vacaciones, pero no es del todo práctico si queremos viajar ligero. Debemos asegurarnos de no llenar nuestra maleta con excesivas extravagancias ya que solamente ocupan espacio y, al final, ni las utilizaremos. Con lo cual, deberemos escoger variedad de conjuntos pero sin excedernos. Todo en su justa medida.

Hacer la maleta como si tu viaje durara una semana, aunque sea más

Hay que limitarse a lo estrictamente necesario y si debemos usar la colada, la usaremos sin ningún tipo de problema. Por si fuera poco, esta situación encenderá todos tus sentidos puesto que aprenderás muchísimos trucos para quitar manchas o, incluso, conseguir que tu ropa sea mucho más blanca. Lo que es un hecho es que es una de las claves para viajar más ligero. Como consejo, la ropa planchada ocupa menos aunque otra opción es enrollarla… aunque, eso sí, llegará bastante arrugada.

Maleta | Pxhere

No desechar el estilo “matroska”

Es algo de lo más práctico, qué duda cabe. ¿En qué consiste? En meter cosas pequeñas dentro de las grandes. Como consejo, los zapatos son un buen lugar para meter tanto bisutería como ropa interior o, incluso, calcetines. También podrás utilizar organizadores, que son unas pequeñas bolsas con cremallera, con el fin de compartimentar las cosas y así mantener el orden mientras aprovechas hasta el mínimo milímetro de la maleta.

Apostar por lo más pequeño

Bien es cierto que muchos no pueden prescindir de productos tan concretos como una mascarilla del pelo o una crema corporal muy concreta. Por eso es necesario conseguir pequeños botes vacíos con el fin de rellenarlos. De esta manera, aprovecharemos más espacio. También puedes utilizar los productos que encontrará en el baño del hotel. Otro punto a destacar son las medicinas, puesto que hay que evitar frascos grandes. Se recomienda calcular las dosis por días, así como la utilización de pastilleros.

En cuanto a accesorios, solo hay que llevar lo imprescindible

Una opción muy factible es preguntar al hotel si disponen de secadores de pelo, planchas o, incluso, adaptadores eléctricos. También podríamos desechar la idea de llevar un libro cuando podemos llevar varios en un e-book. En vez de llevar varios pares de zapatos, llevar un par de ellos y con estilos completamente diferentes. Es cuestión de ser prácticos en un momento donde el espacio es muy necesario para poder disfrutar, al máximo, de un viaje de ensueño.