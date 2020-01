Si sabes que el día 26 de diciembre es conocido en Londres como el Boxing Day y es, oficialmente, el primer día de las rebajas, cabe que pienses que vas tarde o, peor aún, que ya no llegas pero no es así, hasta mitad de enero las famosas rebajas de Londres seguirán concediendo caprichos exclusivos a precios asequibles a quienes se acerquen a ellas así que no pierdas la oportunidad, decide tu presupuesto, busca un vuelo barato y descubre cómo son de jugosas las famosas rebajas de Londres.

Llegas al aeropuerto, de ahí al mismísimo centro de Londres ¿y ahora qué? te lo contamos.

Si eres de los que viaja a las rebajas de Londres buscando moda, tenlo claro, tienes que recorrerte las boutiques de Kings Road y las casas de alta costura de la mítica Bond Street; Oxford Street y Regent Street son también interesantes para compras de moda y accesorios; no hagas pereza y recorre estas calles y sus tiendas a pesar del frío porque los días que faltan de aquí a mediados de enero y en Londres son el momento y lugar perfecto para hacerte con un vestido o un traje de firma, bolsos y también zapatos igualmente de firma a precios increíbles; eso sí, no vayas con ideas preconcebidas acerca de lo que quieres encontrar, déjate sorprender por las boutiques londinenses y elige lo que más te guste.

Oxford Street | Pixabay

Los amantes de la tecnología, que junto a la moda es la razón más habitual para viajar a las rebajas de Londres, deberán moverse por Tottenham Court Road, allí es donde están las tiendas de informática y electrónica más destacadas de Londres.

Hay una opción más que no debes descartar: los centros comerciales; lo bueno de estos palacios de las compras es que tienes todas las tiendas y todos los productos bajo un mismo techo, sin necesidad de grandes traslados para ir de unas compras a otras y, además, te ponen muy fácil hacer un receso para tomarte un café o un té y recuperarte del trajín de rebajas. De los grandes almacenes el que seguro viene a tu cabeza sin apenas pensarlo es Harrods, no en vano es el gran almacén más grande de Europa, pero no es el único interesante de Londres; Selfridges, especialmente si buscas moda, joyería o cosmética, es también muy interesante, también Debenhams (ambos en Oxford Street); Liberty, en Regent Street, no te lo puedes perder porque es una de las tiendas más antiguas de Londres y esconde auténticos tesoros, si buscas lujo y diseño tienes que visitarlo.

Harrod's | Pixabay

No nos olvidamos del West End (no, aquí no se va sólo al teatro, también de compras) ni del mítico Covent Garden, tampoco de Westfield ni de Seven Dials y Carnaby (éstos dos últimos especialmente interesantes para los amantes de la moda).

Las opciones en Londres son de lo más variadas y variopintas y es mejor que tengas decidido de antemano dónde ir en lugar de qué comprar, déjate sorprender y verás que las rebajas de Londres no te defraudarán, es más, nos atrevemos a decirte que si las visitas antes de mediados de enero de este mismo año, cabe que el año próximo decidas no perderte el Boxing Day.

Covent Garden | Pixabay

Recuerda que Londres no está a un vuelo corto de cualquier lugar de España (con permiso de las Islas Canarias) y es, probablemente, el destino para el que te resultará más fácil encontrar vuelos baratos así que si no vas a las rebajas de Londres será que no quieres…