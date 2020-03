Los coronavirus son virus que tienen como consecuencias en los humanos enfermedades de carácter respiratorio. El coronavirus llamado 2019-nCoV no ha sido el primero, sino que años atrás apareciendo otros nuevos que también tuvieron graves consecuencias, como el MERS o el SARS.

Teniendo en cuenta en la realidad que vivimos, la propagación de las enfermedades es mucho más rápida puesto que, si bien es cierto que estar conectado entre todos los países tiene muchas ventajas, también puede tener grandes desventajas. Así pues, si tienes un viaje planeado y tienes la capacidad de decidir si quieres aprovecharlo, te contamos todo lo que debes saber, teniendo a la OMS como fuente:

1. Lávate las manos con frecuencia

La medida más importante hasta ahora es el simple hecho de lavarte bien las manos con un desinfectante o con agua y jabón. Esto mataría el virus en el caso de que llegue a tus manos. Por tanto, en el aeropuerto o en cualquier baño público, adopta esta medida.

Importancia del lavado de manos | Pixabay

2. Higiene respiratoria

Si tienes tos o estornudos, debes cubrirte la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable, muy al contrario de lo que se puede pensar acerca de que cubrirse la boca con las manos es bueno. Esto hará que los gérmenes no se propaguen y no contamines a otras personas.

3. Mantener un distanciamiento social

Si viajas, esta medida es complicada puesto que mismamente en el tren o en el avión estarás muy cerca de cualquier persona que quizás ni siquiera conozcas. Aún así, la recomendación es mantenerte a un metro de distancia de aquellas personas que, sobre todo, estén tosiendo o estornudando.

Viajar en tiempos de coronavirus | Imagen de dominio público (Wikipedia)

4. No te toques la nariz, los ojos o la boca

Si tienes las manos contaminadas, no te las has podido lavar o cualquier cosa, no debes tocarte estos tres puntos de la cara puesto que es más fácil que el virus se transfiera a tu organismo por medio de estos.

5. Evita el consumo de productos animales crudos

Muchas veces cuando viajamos a otro lugar, sobre todo a otro país asiático, comer productos de animales crudos es más común (aunque también puede pasar en este país). Esto puede producir una contaminación cruzada y, por ello, lo mejor es que haya habido arreglos y tratamientos previos antes de consumirlo.

Además, en España, Sanidad recomienda no viajar a ciertas zonas de riesgo como China, Corea del Sur, Singapur, Irán o zonas del norte de Italia.