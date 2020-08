Estas son las 3 condiciones de Costa Rica para que puedas visitar el país con total tranquilidad

Costa Rica trata de sobreponerse a los terribles efectos del coronavirus para el turismo, tras el obligado cierre de fronteras que sufrió el país para contener la propagación de la pandemia, han vuelto a abrirse al mundo el pasado 1 de agosto, lo han hecho gradualmente, empezando únicamente con 5 vuelos por semana procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá; además abrieron sus puertas contando con el aval internacional que supone haber recibido el sello 'Safe Travels' de la WTTC en reconocimiento a los protocolos sanitarios puestos en marcha en el sector turístico.

Han pasado ya más de 20 días desde que Costa Rica abrió sus fronteras con sus nuevos protocolos higiénico sanitarios en marcha pero si algo hemos aprendido es que la convivencia con el virus no es sencilla y por mucho empeño que pongamos en evitar el contagio no siempre es posible, de ahí que el país de la pura vida haya decidido ir un paso más allá asegurándose de que quienes dan positivo en un test PCR, ya sea con síntomas de la enfermedad o como pacientes asintomáticos, no sufren más contratiempos de los estrictamente necesarios, de los inevitables (la cuarentena lo será); ¿cómo consiguen tal cosa? aceptando seguros médicos internacionales (y no solo los locales a los que, si lo prefieres, seguirás teniendo acceso) siempre que cubran el tratamiento en caso de COVID-19 y el alojamiento en caso de que el turista se vea obligado a cumplir una cuarentena.

Costa Rica | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Tres son las condiciones que, a nivel sanitario, deben cumplir todos los viajeros que quieran visitar Costa Rica: presentar una prueba negativa de COVID-19, contar con un seguro médico que cubra tanto el tratamiento con el alojamiento en caso de resultar afectado por COVID-19 estando ya en el país y complimentar el formulario de Pase de Salud al llegar a Costa Rica.

Es verdad que, a priori, estas condiciones nos suenan a barreras, impedimentos, que puede ser que incluso nos desanimen a la hora de viajar pero, a nada que lo pensemos, nos daremos cuenta de que representan en realidad una ventaja esencial para nosotros: nos gusta viajar ¡nos apasiona! pero no estamos libres de sufrir algún percance y por eso solemos contar siempre con un seguro de viaje, ahora, en tiempos de pandemia, la posibilidad de sufrir un percance no solo es mayor sino que nos podemos encontrar con que estamos estupendamente pero ¡mala suerte! por haber estado en contacto con algún afectado por la COVID-19 tenemos que guardar cuarentena... ¿Qué mayor tranquilidad que viajar sabiendo que si resultamos afectados por COVID-19 o si nos vemos obligados guardar cuarentena tanto el tratamiento como el alojamiento corren por cuenta ajena?.