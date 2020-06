Después de estar bastante tiempo cerrados, los parques temáticos poco a poco volverán a abrir sus puertas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que nada será como antes. Por ese mismo motivo, tenemos que tener en cuenta que reconocidos parques como Disney World tomarán una serie de medidas de seguridad extraordinarias como consecuencia del coronavirus.

La crisis sanitaria ha hecho bastante mella en todo el planeta, haciendo que muchos negocios tuvieran que cerrar sus puertas hasta que llegaran tiempos más venideros. Poco a poco, vamos viendo que la cosa va mejorando. Muchos locales y centros de ocio abren con cautela para que la sociedad forme parte de esta nueva normalidad.

Es importante no olvidar que el Coronavirus aún no se ha ido, por lo que hay que ser precavidos. De las próximas aperturas están las de los parques de atracciones. Se trata de lugares en los que se concentra un gran número de personas, por lo que hay que ser responsables a la vez que meticulosos a la hora de llevar a cabo una serie de medidas de seguridad. No quieren que el virus se propague en el parque, como es obvio.

¿Cómo serán las medidas que se implantarán en Disney World, en Florida?

Su apertura está prevista nada más y nada menos que el próximo 11 de julio de 2020. De manera primordial, se realizará una limitación del aforo. Eso sí, aún no se ha especificado cuánto será el límite de personas que podrán disfrutar del parque, puesto que tienen que tener en cuenta tanto zonas comunes como atracciones, tiendas y puestos de comida.

Diseny World, Florida | Pxhere

Otro dato a tener en cuenta es que, por el momento, tanto los desfiles como las cabalgatas de Disney World seguirán cancelados. Se tratan de eventos en los que se concentran una gran cantidad de personas, por lo que no es recomendable. Por si fuera poco, en la entrada del parque se tomará la temperatura a todos los asistentes para evitar la entrada a los que sí la tienen.

¡Pero hay más! Todos deberán acceder al recinto con mascarillas. A lo largo del complejo, los que acudan al parque tendrán numerosos geles y jabones para poder lavarse y, por supuesto, desinfectarse las manos. Una forma muy clara, directa y muy necesaria para poder mantener este virus en jaque.

Si hablamos de la asistencia al parque Disney World, ubicado en Florida, por el momento tendrán prioridad aquellas personas que compraron entradas antes de la situación provocada por el coronavirus. Lo que es un hecho es que no se venderán nuevas entradas, ya que solamente irán las que no han podido acudir o estén pendientes de hacerlo.

Debemos tener en cuenta que también tendrán prioridad todas aquellas personas que dispongan de un pase anual de Disney World. Eso sí, deberán solicitar las entradas para poder acudir al recinto como medida preventiva, como control de aforo. Lo que es un hecho es que el parque temático ya está preparando todo para abrir sus puertas, finalmente, el próximo mes de julio. ¡Ya queda menos!