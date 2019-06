6 consejos para encontrar el hotel ideal

Una mala experiencia en el hotel en el que nos alojamos puede condicionar un viaje entero y, por el contrario, una buena experiencia nos hará disfrutar aún más. Si somos capaces de elegir el tipo de alojamiento que mejor se adapta a lo que necesitamos, todo será más fácil y pronto podremos sentirnos (casi) como en casa. Por esto es tan crucial saber tomar la decisión adecuada.

A continuación, una serie de consejos que pueden ayudarte en este sentido. Muchas veces no somos capaces de prestar atención a los pequeños detalles que posteriormente marcarán la diferencia, así que queremos recordarlos.

Empieza a buscar con tiempo. El consejo que siempre hemos de dar para todo tipo de elecciones. Cuanto más tiempo tengas por delante, más oferta tendrás ante ti y siempre será más barata que si lo eliges con tan solo dos semanas de antelación. Lo repetimos: empieza a buscar con tiempo.

Segundo consejo: ¿tienes claro que quieres un hotel o lo que buscas es más bien un apartamento? Los apartamentos ofrecen mayor libertad, posibilidad de realizarse las comidas uno mismo, por lo general menos restricciones horarias... Este es el segundo punto que debes tener en cuenta. Valora las diferencias entre uno y otro, y una vez que las tengas claro empieza a buscar de verdad.

Planifica un poco por encima tu viaje antes de elegir el hotel. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea tu idea, podrás escoger uno u otro. Por ejemplo, si solo lo utilizarás para ir a dormir, no importará que se encuentre lejos del centro de la ciudad; aunque sea un poco fastidio el camino hasta él, solo tendrás que hacerlo dos veces al día y evidentemente el precio a pagar será menor.

Elegir hotel | Hoteles

Consulta un mapa mientras estás eligiendo. Eso te permitirá hacerte una idea del lugar exacto en el que se encuentra el hotel, de lo que tiene alrededor y de cuánto podrías tardar en desplazarte entre un sitio u otro. Es fundamental si piensas caminar mucho o si necesitas, por ejemplo, tiendas cercanas a ti.

Descarta antes de elegir. Es más fácil descartar que elegir de manera definitiva, y una vez que tengas claro qué es lo que no quieres (normalmente por el precio, por la localización en la ciudad o porque sus condiciones no te convencen), pasamos a decidir por qué queremos uno y no otro.

Lee los comentarios de las personas que ya se alojaron en los hoteles que estás mirando. No podemos decir que no has de fiarte de las descripciones que proporcionan los propios hoteles, pero lo mejor es que te bases en los de las personas que allí se alojaron. En este sentido, busca exactamente lo que te interesa: si eres un maniático de la limpieza, necesitarás que esté limpio. Si necesitas desayunar en condiciones, no te olvides de buscar los comentarios sobre esto mismo. Haz una lista (mental) de aquellas cosas que te interesan y búscalas entre estos comentarios.

¿Cuál se adapta mejor a ti? Al final, como hemos dicho unas líneas más arriba, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia; por ejemplo, el horario de check-in (cuidado si tomas un vuelo nocturno, algunos hoteles cierran su recepción antes de lo que imaginas) o si la habitación cuenta con wi-fi gratuito (fundamental para aquellas personas que se desplazan por motivos laborales). Llegados a este punto, seguramente solo tengas un par de hoteles entre los que estás dudando así que ya lo tienes más fácil: elige el que mejor se ajuste a tus necesidades. Tenlas todas en cuenta.