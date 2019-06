6 consejos para aprovechar las horas de espera en el aeropuerto

Se acabaron las largas horas de espera sin aprovechar en un aeropuerto. Sabemos que el aburrimiento es una de las peores sensaciones del mundo, y más aún si te enfrentas a ella mientras aún queda un buen rato para subirte a tu próximo avión.

Es por ello por lo que hemos decidido poner fin a esta situación y darte algunos consejos para que saques el máximo rendimiento a este tiempo. ¡Hay que disfrutar de cada segundo!

Lee un libro

Pueda resultarte el mítico plan de aeropuerto, pero confía en que es uno de los más efectivos. Leer un libro es un entretenimiento que acaba con el aburrimiento de manera inminente. Y no te preocupes si no has viajado con ninguno. Los aeropuertos están inundados de tiendas que cuentan con una amplia colección de obras de autores de todos los países, y en todos los idiomas.

Lee un libro | Pxhere

Duerme

Viajar agota física y mentalmente, por lo que si cuentas con varias horas de espera, descansar es una brillante idea. Eso sí, no te olvides de tu almohada cervical para que el descanso sea aún más placentero. Tan solo necesitas eso y una silla amplia en la que poder acomodarte. Pon una alarma y así te avisará de comprobar el estado de tu vuelo.

Duerme | OakleyOriginals – Flickr

Compra regalos

Si aún te has quedado con algún regalo para comprar, no temas. Es un buen momento para hacerlo, pues los aeropuertos están llenos de tiendas de todos estos recuerdos. ¡Seguro que a esa persona le hace mucha ilusión! Además, en algunos de ellos hay taquillas para cargar tu teléfono móvil de manera segura y gratuita, por lo que podrás dejarlo mientras te vas de shopping.

Compra regalos | Wolfmann – Wikimedia

Escribe tu diario

Escribir enriquece el alma, y también hace que el tiempo vuele. Otra opción para olvidarte de estas horas muertas es coger un papel y boli y escribir, a modo de diario, lo que has hecho en el día, qué lugares has visitado y cuáles han sido tus favoritos. Los más tecnológicos pueden hacerlo en sus móviles o aparatos electrónicos.

Escribe un diario | Jeshoots.com – Pexels

Ponte una película

Las películas suelen durar una media de dos horas, por lo que si consigues encontrar una que te convenza, tienes tu entretenimiento ideal. Te mantendrá tan alerta que deberás optar también por activar alguna alarma.

Ponte una película | rawpixel.com – pxhere

Antes muerto/a que sencillo/a

Hay aeropuertos que cuentan con centros de belleza, por lo que nunca está de más darle a tu cuerpo un caprichito. Peluquería, servicio de manicura y pedicura e incluso limpieza de cara son otras formas de esperar a tu próximo vuelo.

Antes muerto/a que sencillo/a | WorldSkills UK – Flickr

Ahora que has descubierto otras opciones para divertirte, incluso, en esta circunstancia que antes rozaba el límite de la desesperación, ¿cuál es tu plan favorito?