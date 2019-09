Si vuelas en una compañía los cost y tu destino es Londres es probable que no aterrices en el aeropuerto londinense por excelencia, Heathrow, ni tampoco en el de la City, un aeropuerto en el que mandan los vuelos relacionados con los viajes de negocios, sino en alguno de estos cuatro aeropuertos: Gatwick, Luton, Stansted (especialmente si vuelas con Ryanair) o Southend (especialmente si vuelas con Easy Jet desde los mediterráneos españoles).

Dependerá del origen de tu vuelo tu destino será, más que probablemente, alguno de esos cuatro aeropuertos pero, no temas, aunque no son Heathrow están magníficamente comunicados con el centro de Londres, a continuación te damos los detalles pero te anticipamos que no será necesario que utilices el taxi (puedes hacerlo pero no te resultará barato) ni que optes por alquilar un coche (asunto complicado en Inglaterra por aquello de conducir por el lado contrario al que estás habituado a hacerlo).

Aterrizando en Gatwick

Aeropuerto de Gatwick | Turismo de Londres

Dicen que el aeropuerto de Gatwick es el más eficaz del mundo con sólo una pista y está a 45 kilómetros del centro de Londres; Gatwick está magníficamente comunicado con el centro de Londres, el modo más rápido de hacer ese traslado es el tren porque cuenta con un tren directo a la estación Victororia cada 15 minutos todos los días de 4:35 am a 1:35 am, sólo tardarás media hora en llegar al centro de Londres; si la estación Victoria no te viene bien como destino, puedes optar por otros trenes: la compañía ferroviaria Thameslink te llevará hasta Blackfriars, City Thameslink, Farringdon y la estación internacional de St. Pancras.

El autobús también es una opción para ir de Gatwick a Londres, 30 minutos (lo mismo que en tren) tardarás en autobús hasta la estación Victoria y, si te vienen mejor destinos como Hooley, Wallington, Mitcham Junction, Mitcham London Road, Streatham, Stockwell o Pimlico tardarás entre una hora y hora y media en llegar.

Aterrizando en Luton

Aeropuerto de Luton | Turismo de Londres

Las compañías de bajo coste son las reinas de este aeropuerto situado a 54 kilómetros de Londres; un autobús te trasladará en tan solo 10 minutos hasta la estación de Luton Airport Parkway y desde allí sólo tardarás 20 minutos en llegar al centro de Londres, salen varios trenes a la hora durante el día y uno cada hora durante la noche, el trayecto totalen tren de Luton al centro de Londres no supera los 40 minutos. También puedes hacer este traslado en autobús.

¿Tren o autobús? desde el aeropuerto de Luton eso dependerá más de cuál sea tu destino exacto en el centro de Londres que de cualquier otra cosa, pero te anticipamos que la cobertura de los autobuses es magnífica: National Express tiene parada en Finchley Road, St John's Wood, Marylebone, Portman Square, Golders Green, la estación de tren Victoria y la estación de autobuses Victoria, la compañía EasyBus para por su parte en Brent Cross, Finchley Road, Baker Street, Oxford Street/Marble Arch y la estación Victoria de Londres y Terravision en en Brent Cross, Baker Street, Marble Arch y la estación de autobuses Victoria.

Aterrizando en Southend

Aeropuerto de Southen | Turismo de Londres

Es el más moderno de los aeropuertos de Londres y, si vuelas en Easy Jet especialmente desde los aeropuertos mediterráneos españoles, es más que probable que aterrices aquí, a 64 kilómetros de Londres. En tren tardarás menos de una hora en llegar de Southend a Liverpool Street en trenes que salen cada 10 minutos del aeropuerto desde desde las 04:05 hasta las 23:05 horas; esta es la mejor opción para ir de Southend al centro de Londres, si prefieres hacerlo en autobús tendrás que ir hasta el aeropuerto de Standsted (media hora de trayecto).

Aterrizando en Stansted

Aeropuerto de Standsted | Turismo de Londres

Es el tercer aeropuer de Londres por número de pasajeros y uno de los que más rápido ha crecido en los últimos años debido, en gran medida, al incremento de los vuelos low cost operados en este aeropuerto; está a 64 kilómetros del centro de la ciudad y no te faltarán opciones para resolver ese traslado: más allá de la posibilidad e moverte en taxi o alquilar un coche (ambas opciones posibles pero poco recomendables la primera por cara (una carrera Stansted Londres te costará másd e 100 euros) y la segunda porque conducir por el lado contrario no es cosa fácil...) también podrás llegar al centro de Londres en tren o en autobús.

Los trenes de Stansted con destino Londres salen del aeropuerto cada 15 minutos durante todo el día y te llevarán, en menos de una hora, hasta la estación de Liverpool Street, además la mayoría de ellos paran también en la estación de Tottenham Hale. El incoveniente de elegir el tren, en función de la hora de llegada de tu vuelo, es que no circulan por la noche pero, no te preocupes, sí lo hacen los autobuses. Tanto National Express como EasyBus y Terravision operan autobuses durante las 24 horas del día de Standsted a Londres y el traslado te costará, en función del autobús que elijas y la estación a la que te dirijas, entre 2 y 8 libras, además los autobuses están totalmente adaptados para discapacitados. En autobús, eso sí, tardarás un poco más que en tren en llegar al centro de Londres, una hora y media aproximadamente.

En en cuenta que, vueles al aeropuerto que vueles, puedes pedir tu tarjeta Visitor Oyster con antelación, te llegará a casa antes de que inicies tu viaje y te interesa tenerla si vas a estar en la capital británica más de un día porque es el medio más barato para moverte por Londres.

Y ahora que has llegado, de verdad, a tu destino y sabes bien cómo regresar al aeropuerto con tiempo de no perder el avión ¡disfruta tu estancia!

