Berlín es una de las ciudades más grandes de Europa (en kilómetros cuadrados, que no en habitantes…) y eso hacer que incluso sin moverte del centro los traslados sean a veces importantes así que no te despistes y descubre como llegar del aeropuerto al centro sin perder tiempo (ni dinero), aterrices donde aterrices.

Berlín cuenta actualmente con dos aeropuertos, el de Tegel y el de Schönefeld, el primero es el más cercano al centro de la ciudad (a tan solo 8 kilómetros) pero también el peor comunicado y el segundo, si bien está un poco más alejado del centro (a unos 20 kilómetros), cuenta con conexión directa con la red de trenes lo que facilita ¡y mucho! nuestro traslado. A continuación te contamos los detalles pero, para tu tranquilidad, no debes temer perderte en el aeropuertos, ninguno de los dos es excesivamente grande y podrás moverte con tranquilidad.

Aeropuertos en Berlín | Pixabay

Aeropuerto Berlín-Tegel

Es el principal aeropuerto de la capital alemana, si vuelas con compañías como Lufthansa, Air Berlin, Iberia o Brithis Airways aterrizarás aquí; dado que la distancia a la ciudad no es mucha, puedes plantearte coger un taxi, si vas a alquilar un coche para utilizarlo durante tu estancia en Berlín puedes hacerlo en el mismo aeropuerto nada más aterrizar; además, cuentas con un modo de trasladarte más económico, el autobús: hay cuatro líneas de autobús que conectan el aeropuerto de Tegel con Berlín, para comprar el billete basta que tengas en cuenta que el aeropuerto está en la zona B (la zona A es el centro y la zona C las afueras de Berlín); el precio del billete varía en función de la zona o combinación de zonas pero un billete sencillo no te costará más de 3,30 euros.

Puedes revisar con tranquilidad qué línea es la que te interesa coger e incluso comprar tu billete por internet antes de viajar a Berlín aquí.

Estación Central de Berlín | Pixabay

Aeropuerto Berlín- Schönefeld

Si vuelas con una aerolínea de bajo coste como Tyanair o EasyJet probablemente aterrices en este aeropuerto; como en el caso de Tegel, puedes alquilar un coche en el mismo aeropuerto si quieres contar con él durante toda tu estancia, el taxi es una opción poco recomendable porque la distancia del aeropuerto al centro es importante y no resultaría barato, además desde Schönefeld la comunicación por tren al centro de Berlín es muy buena: dos son las líneas de tren que unen el aeropuerto de Schönefeld con el centro de Berlín, lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu billete es que este aeropuerto está en la zona C.

Como sucede con los autobuses en Tegel, puedes revisar con tranquilidad qué tren te interesa coger antes de salir de viaje e incluso comprar tu ticket por internet, hay abonos especiales para turistas, aquí tienes toda la información.

Más información: aeropuertos de Berlín, aquí.