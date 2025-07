Camper para principiantes: 5 consejos si vas a viajar en furgoneta este verano

La moda de los viajes en camper no frena y cada vez son más los que se ponen al volante para convertirse en los dueños de su propio destino. No es de extrañar: la comodidad de llevar la casa a cuestas sin depender de nadie más que de uno mismo es todo un placer.

Sin embargo, antes de partir es importante seguir una serie de pautas. Con estos consejos, tu experiencia por carretera será tal y como siempre la habías imaginado.

¿Preparado? ¡Arrancamos!

Nueva gama de furgonetas camperizadas y autocaravanas de Renault | Europa Press

El Tetris para organizarse

No hace falta poner en la radio de la camper la sintonía del Tetris (aunque siempre ayuda). Aunque tener en mente este mítico juego no está de más.

Cada cajón, armario o recoveco es un espacio de valor. Porque, además de tu equipaje, es importante llevarse utensilios como un botiquín de primeros auxilios, una caja de herramienta y equipos de iluminación. Busca la manera de que todo encaje sin ocupar más sitio del necesario.

Cómo transformar el coche en una camper por menos de 3.000 euros | RiverLeaf Camper

Aparcar no es acampar

Por mucho que viajar en camper te permita pasar la noche en lugares de ensueño, a ser posible después de un buen atardecer, no confundas el término "aparcar" con el de "acampar" porque, si lo haces, te pondrían "multar".

En España es legal dormir dentro de una furgoneta, ya que se considera un espacio privado. Lo que no está permitido es exceder el perímetro del vehículo en cuestión. Es decir, nada de sillas o toldos que sobresalgan de la camper. Si quieres un lugar para hacer vida, entonces lo mejor es buscar un camping habilitado.

Camper de noche | Pexels

Lucha contra el calor del verano

Viajar por carretera es idílico, eso está claro. Sin embargo, el verano te puede jugar una mala pasada. Razón de peso por la que la temperatura en la camper es uno de los principales bienes que debes proteger.

Siempre que estaciones la furgoneta, pon protectores térmicos en las ventanas. También busca el modo de crear una corriente de aire, siempre siguiendo ciertas medidas de seguridad (no, dormir con los vidrios bajados no es buena idea). ¡Y aparca la camper en sombra! Cuando el sol salga, no querrás que la luz se convierta en una tortura.

El Hyundai Staria se mete de lleno en el mundo de la aventura con su versión Lounge Camper | Hyundai

Planifica, descansa y planifica

La planificación de la ruta lo es todo. La improvisación está muy bien, pero tiene sus límites. Así que, siempre que tengas claro un destino, organízate para que no se produzcan desagradables sorpresas en la ruta.

Comprueba dónde están las gasolineras en el camino, para a descansar cada dos horas para evitar el cansancio y ten presente dónde vas a pasar la noche.

GPS coche | Pixabay

Despensa justa, comida exacta

No depender de los restaurantes para darse un manjar es, si se tienen dotes culinarias, todo un lujo vacacional. Eso sí, no abuses en la primera compra, puesto que la jugada del Tetris no soluciona lo irremediable.

Tener para dos o tres comidas como mucho es suficiente. Esto evitará que tu despensa y tu nevera sean un caos. Cuando se agoten los víveres, simplemente oara en alguno de los supermercados que haya en la ruta (recordemos, ya planificada) para reabastecerte.

Cómo transformar el coche en una camper por menos de 3.000 euros |

A todos estos consejos es importante sumar la responsabilidad con el entorno. No dejar basura es una obligación ineludible, así como evitar llevarse a casa recuerdos que pertenecen a la naturaleza.

Todo listo para viajar en camper estas vacaciones. ¡Tú decides el camino!