La vacuna contra la gripe puede reducir la gravedad de infecciones bacterianas secundarias

Una investigación internacional con colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha demostrado en un modelo preclínico de ratón que la vacunación contra la gripe, además de proteger frente al virus, potencia la respuesta del sistema inmunitario y reduce la mortalidad asociada a infecciones bacterianas secundarias.

El trabajo, publicado en Journal of Virology, está liderado por la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai, en Nueva York (EE.UU.), y cuenta con la participación del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y de grupos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Las infecciones bacterianas secundarias, como las causadas por Streptococcus pneumoniae, son responsables de gran parte de las complicaciones graves y la mortalidad durante las epidemias de gripe

Las infecciones bacterianas secundarias, como las provocadas por Streptococcus pneumoniae, son una de las principales causas de complicaciones graves y muerte durante las epidemias anuales de gripe, especialmente en personas mayores y pacientes inmunodeprimidos.

Los resultados de este estudio aportan nuevas claves para comprender cómo las coinfecciones bacterianas agravan la enfermedad y cómo la vacunación puede mitigar ese riesgo.

El estudio, coordinado desde Mount Sinai por el equipo del investigador Michael Schotsaert. Entre los autores se encuentra Jordi Ochando, del CNM-ISCIII y la Escuela Icahn de Nueva York, quien destaca: "Este estudio supone otra demostración de la necesidad de entender cómo funciona la inmunidad entrenada para controlar la memoria del sistema inmunitario innato".

Vacuna trivalente inactivada frente al virus

Los resultados en ratones muestran que una sola dosis de la vacuna trivalente inactivada frente al virus influenza (TIV) redujo la mortalidad del 50% al 15% en coinfecciones simultáneas de virus y bacteria. En las denominadas ‘súper infecciones’, que aparecen una semana después de la infección viral, la mortalidad pasó del 100% al 50%.

La vacunación disminuyó las cargas virales y bacterianas y controló la inflamación pulmonar

La vacunación disminuyó las cargas virales y bacterianas y controló la inflamación pulmonar. Entre los cambios inmunitarios observados, se evitó la pérdida masiva de macrófagos alveolares, aumentó la presencia de eosinófilos y se redujo la infiltración de neutrófilos, lo que indica un proceso inflamatorio más controlado que en animales no vacunados.

Además, se redujo la producción de citocinas proinflamatorias y se favoreció una respuesta humoral más equilibrada en los ratones vacunados coinfectados frente a los no vacunados.

Implicaciones para la salud humana

Estos hallazgos ayudan a explicar por qué la gripe puede producir infecciones bacterianas letales y sugieren que la vacunación puede cambiar este escenario, mejorando significativamente la supervivencia incluso con dosis subóptimas.

Los autores subrayan la importancia de obtener más datos en humanos para confirmar si la vacuna antigripal puede reducir complicaciones bacterianas

Aunque se trata de un estudio en modelo murino, los autores subrayan la importancia de obtener más datos en humanos para confirmar si la vacuna antigripal puede reducir complicaciones bacterianas, reforzando su papel como herramienta preventiva clave.

Referencia

Diego JG, Arranz-Herrero J. "Disease modulation by TIV vaccination during secondary pneumococcal infections in influenza-infected mice". bioRxiv, 2025